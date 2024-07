إيلاف من لندن: بعد عقود من رحيله، لا يزال أسطورة الروك الأميركي إلفيس بريسلي يحظى بجماهيرية هائلة، حيث تم بيع حذائه الشهير بمبلغ ضخم يعكس مكانته في عالم الموسيقى والفن.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية، وموقع "مونت كارلو الدولية" تم بيع الحذاء الأزرق المصنوع من جلد الغزال في دار المزادات البريطانية "هنري ألدريج آند سون" مقابل 152 ألف دولار، حيث انطلقت المزايدة على الحذاء بمبلغ 69 الف دولار، ووصف بانه "قطعة مميزة من الاشياء المادية التي مثلت ظاهرة في الثقافة الشعبية في القرن العشرين"، قبل ان يصل سعره إلى 152 الف دولار في نهاية المزاد.

حذاء الأسطورة "أسطوري"

وارتدى إلفيس بريسلي الحذاء، الذي يبلغ قياسه 44، خلال الخمسينيات من القرن الماضي، سواء على المسرح أو خارجه. ومن بين العروض الشهيرة التي ظهر فيها الحذاء، كانت أغنيتا "I want you, I need you, I love you" و"Hound Dog" في برنامج "The Steve Allen Show" عام 1956.

وذكرت الصحف المحلية، انه في سنة 1958، أهدى بريسلي نفس الحذاء لصديقة آلان فورتاس في الليلة التي سبقت مغادرته للخدمة في الجيش الامريكي، كما اشارت الصحف إلى انه تم التحقق من هذه المعلومات من قبل المدعو جيمي فيلفيت، الصديق المقرب للنجم ومؤسس متحف خاص بالاسطورة الراحلة.

شعبية لا تنتهي

ويبدو ان بيع هذا الحذاء بمبلغ كبير يعكس ربما الشعبية الكبيرة التي لازال يتمتع بها إلفيس بريسلي على الرغم من رحلية، فعشاقه يواصلون السعي لاقنتاء قطع تذكارية تخلف ذكرى من ترك بصمة لا تمحى في عالم الموسيقى.

كما من المتوقع ان يستمر تنظيم المزادات العلنية لبيع اغراض الفيس، وستقدم فرصا جديدة لاقتناء قطع من تاريخ هذا الفنان الاسطوري.