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إيلاف: للنباتيين من محبي المطبخ الإيطالي نقد لكم اليوم طريقة عمل اللازانيا النباتية بالسبانخ.

المقادير:

12 ورقة من صفائح اللازانيا

180 جرام جبن موزاريلا

5 ديسيلتر من صلصة البشاميل

خلطة السبانخ:

250 جرام سبانخ مجمدة

250 جرام جبن قريش

صلصة:

2 جزر مبشور

1 بصلة مفرومة ناعماً

250 جرام فطر مفروم ناعماً

1/2 كوسة ، مبشورة

500 جرام طماطم معلبة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

زيت للقلي

1 مكعب مرق خضروات

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

رشفة من الملح

رشفة من جوزة الطيب

طريقة العمل:

مزيج السبانخ: قومي بإذابة السبانخ المجمدة في قدر برفق مع قليل من الماء. اضغطي على السبانخ لتجفيف الماء بمجرد إذابته. الآن أضيفي الجبن مع القليل من الملح.

الصلصة: اقلي جميع الخضار في القليل من الزيت بالترتيب المذكور في الوصفة.

ثم تضاف الطماطم المعلبة ومعجون الطماطم وعصير الليمون، ومكعب المرق والزعتر وجوزة الطيب. اتركيه ينضج لمدة 10 دقائق حتى تتكاثف الصلصة.

ضعي طبقة من اللازانيا. في طبق فرن أو قدر ثم أضيفي المكونات على النحو التالي:

البشاميل، ورق اللازانيا، صلصة الخضار، الجبن، رقائق اللازانيا، البشاميل، السبانخ، الجبن، لازانيا الخ،الى ان تنتهي بطبقة من البشاميل والجبن. تخبز في فرن مسخن لمدة 40 دقيقة على 200 درجة مئوية.