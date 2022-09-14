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إيلاف: التونة المتبلة الطازجة، طبق لذيذ للغاية وسهل جداً يمكن تحضيره لشخصين، ويمكن مضاعفة المقادير اذا رغبت بالطبخ لعدد اكبر، وسيثير إعجاب ضيوفك دون شك!

المقادير:

300 جرام شريحة لحم تونة طازجة

2 ديسيلتر زيت زيتون

2 ديسيلتر صلصة الصويا

2 ملعقة كبيرة زيت كانولا

طريقة العمل:

سخني زيت بذور الكانولا في مقلاة واقلي التونة على نار عالية بسرعة، يجب أن تبقى التونة نيئة من الداخل. ترفع عن النار.

اخلطي زيت الزيتون وصلصة الصويا في كيس بلاستيكي أو وعاء وأضيفي التونة.

اتركيها لتنقع لمدة 24 ساعة. ثم قدميها مقطعة إلى شرائح فوق سلطة بسيطة من اختيارك.

للتقديم: أي سلطة من اختيارك.

نحن إخترنا أن نقدمها مع بعض أوراق الخس المختلطة ، وشرائح الفجل ، والجزر المقطّع إلى شرائح رفيعة ، وعدد قليل من حبوب الإيدامامي ، وصلصة يابانية.

كما يمكن تقطيع حبة بطاطس كبيرة إلى شرائح رفيعة وقليها في زيت الكانولا - لصنع رقائق البطاطس وإضافتها للطبق.

أخيرًا وليس آخرًا ، بضع أسافين من الليمون الأخضر (لايم) مغطاة ببذور السمسم لإعطاء دفعة جيدة.