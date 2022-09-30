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إيلاف: تشتهر التمور كخيارٍ شهي من الوجبات الخفيفة، وتتميز بحجمها الصغير وطعمها الحلو وقوامها الهش، ويُمكن تناولها لوحدها أو مع أطباق المقبلات أو استخدامها في وصفات الحلويات. وتحتوي التمور الطازجة على نسبة كبيرة من الماء، مما يجعلها عرضةً للتلف بشكلٍ أكبر مقارنةً بالتمور الجافة. ولإطالة فترة صلاحية التمور، من الضروري تخزينها بشكلٍ صحيح.

وتقدّم لكم علامة بتيل للتمور الحل المثالي للحفاظ عليها بشكلها الطازج بطريقةٍ سهلةٍ وبسيطة.

نصائح لحفظ التمور الطازجة

• درجة حرارة الغرفة: يُمكن تخزين معظم التمور شبه الجافة بدرجة حرارة الغرفة لمدة شهر أو شهرين على الأقل. وتُوضع التمور في حافظة محكمة الإغلاق، من البلاستيك أو الزجاج. كما يُمكن وضع التمر في كيس بلاستيكي قابل للإغلاق مع الحرص على إفراغه من الهواء تماماً قبل إغلاقه. ويُنصح بإبعاد التمور عن مصادر الحرارة.

أنواع التمور الصالحة للحفظ بهذه الطريقة: العجوة والخضري والسكري والونانة.



• تُوضع التمور الطرية في الثلاجة: على عكس التمور شبه الجافة، لا تتم معالجة التمور الطرية قبل قطافها. و للحفاظ على نكهتها الطازجة، يجب تخزين التمور في الثلاجة، إذ يُمكن أن تدوم من ستة أشهر إلى عام كامل.

أنواع التمور الصالحة للحفظ بهذه الطريقة: جميع أنواع التمور، وخصوصاً المجدول وخلاص والصقعي.



• تجميد التمور للحفاظ عليها لأطول مدة ممكنة: يُوصى بتجميد التمور في حال الرغبة بتخزينها لعدّة سنوات. ويُنصح باستخدام أكياس التجميد و إفراغها من الهواء قبل وضعها في الثلاجة.

أنواع التمور الصالحة للحفظ بهذه الطريقة: جميع الأنواع

