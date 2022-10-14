قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: نقدم لك اليوم طريقة عمل حساء الطماطم.

المقادير:

1.5 كيلو طماطم حمراء ناضجة صلبة

25 جرام ريحان طازج

3 فصوص دهن ثوم غير مقشرة

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز ، بالإضافة إلى زيت إضافي.

1 بطاطا كبيرة

2 ملاعق صغيرة من بيوريه الطماطم

1 ملعقة حلوى خل بلسميك

ملح وفلفل أسود مطحون طازجًا

للخبز المحمص:

375 جرام سياباتا منزوع القشور ومقطع إلى مكعبات صغيرة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

1 ملعقة طعام مستوية معجون زيتون أسود

طريقة التحضير:

قطعي كل حبة طماطم إلى نصفين ورتبي النصفين على صينية الخبز.

ضعي فصوص الثوم على الصينية أيضًا ، مع ترك قشرها عليها. ثم تبلي كل شيء بالملح والفلفل ورشي بضع قطرات من زيت الزيتون على كل نصف طماطم وبعضها على الثوم - حوالي 2 ملاعق كبيرة بالمجموع.

م أخيرًا ضعي قطعة من أوراق الريحان فوق كل واحدة.

الآن ضعي الكمية الكاملة في الفرن وإشويها لمدة ساعة أو حتى تصبح حواف الطماطم سوداء قليلاً. أثناء تحميص الطماطم ، قومي بتحضير الخبز المحمص عن طريق وضع مكعبات الخبز في وعاء ، مع الزيت ومعجون الزيتون ، ثم قلبيهم للحصول على طبقة جيدة من كليهما.

قبل نهاية وقت التحميص بحوالي 20 دقيقة ، قشري البطاطس وقطعيها ، ضعيها في قدر مع القليل من الملح ونصف لتر (570 مل) من الماء المغلي. أضيفي بوريه الطماطم ثم اتركيه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

عندما تصبح الطماطم جاهزة ، أخرجيها من الفرن ، لكن اتركي الفرن يعمل. رتبي قطع الخبز المحمص في صينية خبز صغيرة وضعيها في الفرن لخبزها لمدة 8 دقائق باستخدام مؤقت.

الآن اسكبي الطماطم وجميع عصائرها في معالج الطعام. ثم أضيفي محتويات قدر البطاطس واخفقي كل شيء في بيوريه سميك ، وليس ناعمًا جدًا. الحساء جاهز الآن لإعادة التسخين.

قبل تقديم الحساء مباشرة ، حضّري مهروس الريحان.

افرمي الأوراق في الهاون ورشيها بنصف ملعقة صغيرة من الملح ثم اهرسي الأوراق بالمدقة. يستغرق الأمر دقيقة أو دقيقتين حتى تصبح الأوراق مهروسة.

نضيف الآن ملعقتين كبيرتين متبقيتين من زيت الزيتون والخل البلسمي ونقلب جيداً.

لتقديم الشوربة ، اسكبيها في أوعية تقديم دافئة ورشي بيوريه الريحان على السطح ، ثم رشيها أخيرًا على الخبز المحمص وقدميها مع بعض خبز سياباتا المسخن في الفرن.