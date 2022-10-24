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المقادير:
250 مل زيت نباتي ، بالإضافة إلى زيت إضافي للقصدير
100 جرام زبادي طبيعي
4 بيضات كبيرة
2 ملعقة صغيرة فانيليا
1 برتقال مبشور
275 جرام دقيق ذاتي التخمير
350 جرام سكر موسكوفادو خفيف
3 ملاعق صغيرة قرفة مطحونة
1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب الطازجة ، مبشورة ناعماً
275 جرام جزر مبشور (حوالي 3)
نكهة البرتقال للتزيين
للتزيين:
100 جرام زبدة مملحة قليلاً ، طرية
300 جرام سكر بودرة
100 جرام جبن طري
طريقة العمل:
-سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.
-ادهني قاعدة وجوانب اثنين من قوالب الكيك 20 سم بورق الخبز.
-اخفقي الزيت والزبادي والبيض والفانيليا والقشر في إبريق.
-اخلطي الدقيق والسكر والقرفة وجوزة الطيب مع رشة ملح في وعاء.
- اعصري أي كتل من السكر من خلال أصابعك، وقومي بهز الوعاء عدة مرات لإخراج الكتل إلى السطح.
-أضيفي المكونات المبللة إلى الجافة مع الجزر.
اخلطي جيداً ثم قسّميها بين القوالب.
-اخبزيها لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يخرج سيخ نظيف من وسط الكيك.
-إذا التصق أي خليط مبلل بالسيخ ، أعيديه إلى الفرن لمدة 5 دقائق ، ثم تحققي مرة أخرى. اتركيه ليبرد في القالب.
لتحضير الكريمة
-اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.
- أضيفي نصف كمية الجبن الطري واخفقي مرة أخرى ، ثم أضيفي الباقي (إضافته شيئًا فشيئًا يمنع الكريمة من الانقسام).
-أخرجي الكيك من القوالب واجمعيهما معاً كسانديش بإستخدام نصف كمية كريمة التزيين.
-ضعي عليه كريمة التزيين المتبقية ورشيها بقشر البرتقال.
تحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى خمسة أيام. من الأفضل تناولها في درجة حرارة الغرفة.
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