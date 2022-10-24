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المقادير:

250 مل زيت نباتي ، بالإضافة إلى زيت إضافي للقصدير

100 جرام زبادي طبيعي

4 بيضات كبيرة

2 ملعقة صغيرة فانيليا

1 برتقال مبشور

275 جرام دقيق ذاتي التخمير

350 جرام سكر موسكوفادو خفيف

3 ملاعق صغيرة قرفة مطحونة

1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب الطازجة ، مبشورة ناعماً

275 جرام جزر مبشور (حوالي 3)

نكهة البرتقال للتزيين

للتزيين:

100 جرام زبدة مملحة قليلاً ، طرية

300 جرام سكر بودرة

100 جرام جبن طري

طريقة العمل:

-سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

-ادهني قاعدة وجوانب اثنين من قوالب الكيك 20 سم بورق الخبز.

-اخفقي الزيت والزبادي والبيض والفانيليا والقشر في إبريق.

-اخلطي الدقيق والسكر والقرفة وجوزة الطيب مع رشة ملح في وعاء.

- اعصري أي كتل من السكر من خلال أصابعك، وقومي بهز الوعاء عدة مرات لإخراج الكتل إلى السطح.

-أضيفي المكونات المبللة إلى الجافة مع الجزر.

اخلطي جيداً ثم قسّميها بين القوالب.

-اخبزيها لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يخرج سيخ نظيف من وسط الكيك.

-إذا التصق أي خليط مبلل بالسيخ ، أعيديه إلى الفرن لمدة 5 دقائق ، ثم تحققي مرة أخرى. اتركيه ليبرد في القالب.

لتحضير الكريمة

-اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

- أضيفي نصف كمية الجبن الطري واخفقي مرة أخرى ، ثم أضيفي الباقي (إضافته شيئًا فشيئًا يمنع الكريمة من الانقسام).

-أخرجي الكيك من القوالب واجمعيهما معاً كسانديش بإستخدام نصف كمية كريمة التزيين.

-ضعي عليه كريمة التزيين المتبقية ورشيها بقشر البرتقال.

تحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى خمسة أيام. من الأفضل تناولها في درجة حرارة الغرفة.