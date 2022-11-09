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المقادير:

2 فيليه سلمون

2-1 ملاعق كبيرة بيرنو / أو بذور شمر

ملح فلفل

سائل السلق:

2 سيقان كرفس ، نصفين

1 بصلة متوسطة مقطعة أرباع

1 بصل أخضر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ورقة غار

1 ملعقة كبيرة من العرعر

حفنة من الشبت

1 كوب نبيذ أبيض

4 أكواب ماء

طريقة العمل:

تُغلى جميع المكونات برفق في قدر كبير وتُترك على نار خفيفة لمدة 25 دقيقة. يرفع القدر عن النار يوضع السمك في السائل الساخن. يغطى ويترك لمدة 10 دقائق.

يتم إخراج السمك والتحقق للتأكد من نضجه بالكامل. يجب أن يتقشر اللحم ويظهر معتمًا طوال الوقت.

يقدم السمك ساخناً مع صلصة الخيار:

1 خيار مقشر ومقطع مكعبات صغيرة

2 ملاعق كبيرة شبت مفروم ناعم

1-2 ملاعق كبيرة كراث مفروم ناعم

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة من قشر الليمون

1 فلفل حار سيرانو ، بذور ومكعبات صغيرة

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل

يجمع كل شيء في وعاء. يتم تذوق وضبط التوابل حسب الرغبة.

توضع قطعة السلمون في طبق التقديم وترش فوقها صلصة الخيار