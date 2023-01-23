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إيلاف: طريقة عمل الحساء الإيطالي

المقادير:

250 جرام بازلاء (مجمدة جيدة)

250 جزرة مقطعة إلى شرائح

200 جرام سبانخ

200 جرام فاصوليا خضراء

2 بصل مفروم ناعم

150 جرام بانسيتا أو ديك رومي مقدد ، مقطع إلى مكعبات

1 طماطم قصدير

زيت الزيتون

الملح والفلفل حسب الذوق

2 أغصان من الزعتر الطازج

1.5 لتر مرق نباتي

250 جرام باستا بلح البحر ، أو أي شكل آخر يعجبك. مطبوخ حسب التعليمات المدونة على العلبة

1 علبة فاصوليا بيضاء

جبن بارميزان للتقديم

طريقة العمل:

سخني ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في قدر كبيرة واقلي البصل والبانسيتا (أو لحم الخنزير المقدد الديك الرومي) والجزر حتى يصبح اللحم مقرمشًا والبصل طريًا.

نضيف الطماطم المفرومة والفاصوليا والبازلاء.

ينضج لمدة 3 دقائق.

تضاف المرقة وأغصان الزعتر.

يُغلى المزيج ويُترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة.

يضاف السبانخ والفاصوليا البيضاء.

يترك لينضج لمدة 5 دقائق أخرى.

تضبط التوابل.

تضاف المعكرونة المطبوخة ويقدم بمجرد تسخينه.

ترش جبنة البارميزان على الطبق ويقدم مع بعض الخبز المقرمش.