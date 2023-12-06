إيلاف: تتميز كعكات الرنة، المناسبة للأطفال، بنكهة الفانيليا ومسحوق الكاكاو ومزينة بقرون البسكويت المقرمشة.

إنها لذيذة جدًا وسهلة التحضير في محضر الطعام الخاص بك، ولا تحتاج إلى عجن.

تنتج الوصفة حوالي 24 قطعة (قد يختلف ذلك حسب حجم قطاعة الكعك).

المعدات المطلوبة:

معالج الطعام

قطاعات البسكويت (قطر 2 ¼ بوصة/6 سم) و(قطر 2 ¾ بوصة/7 سم)

صينية أو لوح الخبز

ورق البرشمان أو حصيرة السيليكون

المكونات:

بسكويت الفانيليا

2 كوب (250 جرام) دقيق متعدد الأغراض

نصف كوب (115 جرام) من الزبدة غير المملحة الباردة والمقطعة إلى مكعبات

¼ ملعقة صغيرة ملح ناعم

¾ كوب (100 جرام) سكر الحلويات (المعروف أيضًا باسم السكر البودرة)

1 بيضة كبيرة، باردة ومضربة قليلاً

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا أو اللوز (أو ½ قشر الليمون)



بسكويت الشوكولاتة

¾ كوب (220 جرام) دقيق متعدد الأغراض

نصف كوب (115 جرام) من الزبدة غير المملحة الباردة والمقطعة إلى مكعبات

¼ ملعقة صغيرة ملح ناعم

¾ كوب (100 جرام) سكر الحلويات (المعروف أيضًا باسم السكر البودرة)

¼ كوب (30 جرام) من مسحوق الكاكاو غير المحلى

3 ملاعق كبيرة مكسرات مقطعة (اختياري)

1 بيضة كبيرة، باردة ومضربة قليلاً

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا أو اللوز (أو ½ قشر البرتقال)

للتزيين

المعجنات الصغيرة

رقائق الشوكولاتة، الأزرار الملونة أو إم آند إم

طريقة العمل

تحضير الزبدة: لكلا وصفتي البسكويت، قومي بقياس الزبدة وتقطيعها إلى مكعبات بحجم 1 بوصة/2 سم. ضعيها في طبقين منفصلين، واتركيها في الثلاجة حتى تبرد جدًا، حوالي 30 دقيقة.



تحضير عجينة كعك الفانيليا: أضيفي الدقيق وزبدة الثلاجة الباردة والملح إلى محضرة الطعام واخفقيه حتى يشبه الخليط "الرمل". يستغرق بضع ثوان. أضيفي السكر وكرري ذلك حتى تمتزج المكونات فقط.



أضيفي البيضة المخفوقة وخلاصة الفانيليا أو قشر الليمون (أو كليهما)، واخفقي حتى تجمع العجينة معًا. يستغرق الأمر بضع ثوانٍ، تأكدي من عدم المبالغة في استخدام المكونات.



قومي بإزالة الشفرات بعناية، ثم انقلي عجينة البسكويت إلى فيلم التشبث، ثم لفي العجينة وقومي بتسويتها باستخدام يديك، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين.

تحضير عجينة كعك الشوكولاتة: لا داعي لغسل وعاء محضر الطعام بينهما، فقط أضيفي الدقيق وزبدة الثلاجة الباردة والملح إلى وعاء محضر الطعام وكرري ما سبق: اخفقي حتى يشبه الخليط "الرمل"، ثم أضيفي السكر، مسحوق الكاكاو (إذا كنت تستخدمين المكسرات، أضيفيها الآن)، واخفقيها حتى تمتزج.

أضيفي البيضة المخفوقة وخلاصة الفانيليا أو قشر البرتقال (أو كليهما)، واخفقي حتى تجمع العجينة معًا. تأكدي من عدم المبالغة في استخدام المكونات.

قومي بإزالة الشفرات بعناية، ثم انقلي عجينة البسكويت إلى فيلم التشبث، ثم لفي العجينة وقومي بتسويتها باستخدام يديك، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين.

بعد انتهاء فترة التبريد، أخرجي العجينة من الثلاجة واتركيها على المنضدة (من ٣- ٥ دقائق) حتى تطرى قليلاً (لا تريدينها في درجة حرارة الغرفة لذا لا تنتظي كثيراً).

في هذه الأثناء، قومي بتبطين صينيتين من ورق الخبز بورق البرشمان أو حصائر السيليكون.

تشكيل العجينة: رشي سطح العمل والعجين بالدقيق قليلاً. افردي عجينة الفانيليا المبردة (سُمك ⅕ بوصة/ ½ سم)، باستخدام قطاعة بسكويت مستديرة، قطعي حوالي 24 قطعة كوكيز. افردي عجينة الشوكولاتة المبردة (سمكها ⅕ بوصة/ ½ سم) وباستخدام قطاعة بسكويت أصغر، قطعي نفس الكمية من البسكويت.



ضعي بسكويت الفانيليا في صينية الخبز، ثم أضيفي بسكويت الشوكولاتة فوق بسكويت الفانيليا. تداخلهم جزئيًا فقط لتكوين فم الرنة. قومي بتزيينها بأزرار ملونة أو شوكولاتة لتكوين عيون وأنف وانتهاء بقرون البسكويت. أدخلي الصينية إلى الثلاجة لحوالي 20 دقيقة.



سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت/175 درجة مئوية (الفرن التقليدي) وبمجرد وصوله إلى درجة الحرارة، ضعي إحدى صينيات الخبز في الرف الأوسط لمدة 12-15 دقيقة. يجب أن يكون بسكويت الفانيليا ذهبيًا شاحبًا. أخرجي صينية الخبز من الفرن واخبزي الدفعة الثانية.



انقلي بسكويت الرنة إلى رف التبريد واتركيه يبرد في درجة حرارة الغرفة.