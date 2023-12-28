إيلاف: حان الوقت لإشعال الشواية للحصول على كباب الدجاج المشوي اللذيذ.

يمكن تحضير التتبيلة في الليلة السابقة، مما يعني بذل جهد أقل عندما تصبح جاهزة للتقديم. وإذا كنت تستخدمين أسياخًا خشبية، فتأكدي من نقعها في الماء لمدة 30 دقيقة على الأقل (يفضل طوال الليل) لأنها يمكن أن تحترق بسهولة على شواية ساخنة.

من الأفضّل استخدام أفخاذ الدجاج بون عظم لأنها ستنتج الكباب الأكثر طراوة، ولكن يمكن استعمال صدور الدجاج إذا لزم الأمر.

المكونات

- نصف كوب من صلصة الصويا قليلة الصوديوم

3 ملاعق كبيرة كاتشب

2 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة زيت سمسم محمص

1 ملعقة كبيرة خردل ديجون

1 ملعقة كبيرة خل نبيذ الأرز

1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور

3 فصوص ثوم، مفرومة

2 رطل من أفخاذ الدجاج الخالية من العظم والجلد، مقطعة إلى قطع بحجم 1 بوصة

½1 ملعقة كبيرة زيت كانولا

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

2 بصل أخضر، مقطع إلى شرائح رفيعة

1 ملعقة صغيرة سمسم محمص

طريقة العمل

في وعاء متوسط، اخلطي صلصة الصويا والكاتشب والعسل وزيت السمسم والديجون والخل والزنجبيل والثوم. احتفظي بثلث كوب واتركيه جانباً.

في كيس زيبلوك بحجم جالون أو وعاء كبير، يُمزج خليط صلصة الصويا مع الدجاج؛ انقعيها لمدة ساعتين على الأقل او 8 ساعات، وحتى ليلة كاملة، مع تقليب الكيس من حين لآخر. صفي الدجاج من التتبيلة.

ضعي الدجاج على الأسياخ. ادهنيه بفرشاة بزيت الكانولا. اضيفي الملح والفلفل للمذاق.

تسخن الشواية إلى حرارة متوسطة.

توضع الأسياخ للشواء، مع التقليب من حين لآخر، حتى ينضج الدجاج بالكامل، وتصل درجة الحرارة الداخلية إلى 165 درجة فهرنهايت، حوالي 10 دقائق. ادهني الأسياخ بخليط صلصة الصويا المحفوظ، واطهيها لمدة 1-2 دقيقة إضافية.

يقدم مباشرة ويزين بالبصل الأخضر وبذور السمسم حسب الرغبة.