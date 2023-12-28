إيلاف: اذا الطقس بارداً وفكرة الشواء في الخارج غير مغرية، فلا مشكلة. لا يزال بإمكانك تحضير الستيك فاهيتا في الداخل بسهولة. يمكن وضع شرائح اللحم على مقلاة من الحديد الزهر، ويمكن طهي الخضار على الموقد بينما يستوي اللحم.

يقدم مع خبز التورتيلا (يمكنك بسهولة وضع خبز التورتيلا على الشواية لمدة 30 ثانية أثناء طهي شرائح اللحم/الفلفل/البصل)، والبيكو والجواكامولي.

المكونات

2 ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الحار

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

3 فصوص ثوم، مفرومة

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

½ رطل من شرائح الستيك السميكة

2½ ملاعق كبيرة من زيت الكانولا، مقسمة

1 حبة فلفل أحمر، مقطعة إلى شرائح

1 حبة فلفل أصفر، مقطعة إلى شرائح

1 بصلة حمراء، مقطعة إلى شرائح

طريقة العمل

تسخن الشواية إلى حرارة متوسطة عالية.

في وعاء صغير، اخلطي مسحوق الفلفل الحار والكمون والبابريكا والثوم وملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة فلفل. تُتبل شريحة اللحم بخليط مسحوق الفلفل الحار.

تدهن شريحة اللحم بملعقة كبيرة من زيت الكانولا.

توضع شريحة اللحم على الشواية وتطهى مع التقليب مرة واحدة حتى تصل إلى درجة النضج المطلوبة، حوالي 4-5 دقائق لكل جانب للحصول على درجة متوسطة النضوج. تترك جانباً 5 دقائق.

يُتبل الفلفل الحلو والبصل مع 1 1/2 ملعقة كبيرة من زيت الكانولا. يضاف الملح والفلفل للمذاق.

يُضاف الفلفل الحلو والبصل للشواء، ويُطهى مع التقليب من حين لآخر، حتى يصبح متفحمًا وطريًا، لمدة 6-8 دقائق تقريبًا.

تقطع قطعة الستيك الى شرائح رفيعة وتقدم مع الفلفل الحلو والبصل.