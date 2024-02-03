إنها وصفة عندما تجربينها ستكون جزءاً من روتينك، ليس فقط بشكل متكرر، ولكن لكل ضيف تطأ قدمه منزلك لتناول الإفطار أو الغداء!

قوامه يشبه الكرواسون بسبب الجبن (يصبح مقرمشًا في الفرن) وهو بديل رائع لأي شخص يحاول مراقبة تناوله للكربوهيدرات أو إذا كان يرغب فقط في تجربة مذاق جديد.

المكونات:

1 أفوكادو

1 بيضة

كوب واحد من جبنة الموزاريلا

طريقة العمل:

نخلط جميع المكونات معًا في وعاء

نضعها على ورق البرشمان، يمكنك جعلها سميكة/رفيعة/كبيرة/صغيرة كما تريدين!

تخبز في الفرن على حرارة 400 لمدة 30 دقيقة

تضاف المكونات المفضلة لديك للساندويتش أو يمكن تناولها كما هي.