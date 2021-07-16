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إيلاف: اتجهت أنظار الوسط الفني والسينمائي، خلال الساعات الماضية الى مدينة كان الفرنسية حيث يقام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74 ويلتقي نجوم السينما وأهم الشخصيات المؤثرة في العالم، خاصّة أنه استعاد نشاطه على أرض الواقع هذا العام بعد أن واجه كسائر النشاطات الثقافية والترفيهية، تغييرات جذرية بسبب جائحة كورونا في الدورة الماضية.

من السعودية، اتجه الممثل راكان عبدالواحد لحضور المهرجان، حيث اختارته فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ليمثل المملكة العربية السعودية في مهرجان كان العالمي ليكون بذلك الممثل السعودي الوحيد المشارك في هذا الحدث الضخم.

وقد لفت راكان الأنظار بإطلالته على السجادة الحمراء للمهرجان، إذ حرص على ارتداء بدلة سوداء أنيقة لاقت إعجاب الحضور وخاصة أنه معروف بحسه الأنيق في اختيارات ملابسه.

يذكر أن راكان هو ممثل ومغني سعودي اشتهر في عدة أدوار كبيرة آخرها دور الملك فيصل بن عبد العزيز في فيلم "ولد ملكاً" الذي حصد عدة جوائز عالمية.ويستعد لعدة أعمال ستبصر النور قريباً.

