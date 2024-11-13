إيلاف من نيويورك: في اكتشاف تاريخي، تم الإعلان عن العثور في قاع المحيط الهندي على سفينة حربية أميركية من الحرب العالمية الثانية أغرقتها القوات اليابانية في معركة شرسة بعد الهجوم على بيرل هاربور.

ولقي أكثر من 200 جندي أميركي حتفهم عندما أسقطت القوات اليابانية السفينة الحربية "يو إس إس إيدسال" في الأول من آذار (مارس) عام 1942. واكتشفت البحرية الملكية الأسترالية السفينة العام الماضي على بعد نحو 200 ميل شرق جزيرة الكريسماس، جنوب جاوة، عن طريق المصادفة، ولكن الإعلان عن هذا الاكتشاف التاريخي، تم تأجيله ليتزامن مع يوم المحاربين القدامى.

ووفقاً لما نقلته "نيويورك بوست" قالت كارولين كينيدي، السفيرة الأميركية في أستراليا، في بيان مصور إلى جانب نائب الأدميرال مارك هاموند، قائد البحرية الملكية الأسترالية: "هؤلاء الأبطال قاتلوا بشجاعة، حيث نجوا من 1400 قذيفة من البوارج والطرادات اليابانية، قبل أن تهاجمهم 26 قاذفة حاملة طائرات، ويتلقوا ضربة واحدة مميتة".

دعوة الأسر للتعرف على الجنود

وقال كينيدي "إن هذا يشكل جزءا من جهودنا المتواصلة لتكريم أولئك الذين قدموا التضحيات الكبرى. وسوف نتمكن الآن من الحفاظ على هذا النصب التذكاري المهم ونأمل أن تعرف أسر الأبطال الذين ماتوا هناك أن أحباءهم يرقدون في سلام".

إن مهارة السفينة في تجنب العديد من القذائف من السفن الحربية اليابانية - والتي شملت القيام ببعض المناورات الصعبة ونشر ستائر الدخان - أدت إلى تسمية السفينة بـ "الفأر الراقص" من قبل أحد المقاتلين اليابانيين.

مفاجأة للبحرية الأسترالية

وكان اكتشاف المدمرة التي يبلغ طولها 314 قدمًا بمثابة مفاجأة للبحرية الأسترالية، التي استخدمت "أنظمة روبوتية متقدمة تستخدم عادة في قدرات المسح الهيدروغرافي لتحديد موقع السفينة الحربية يو إس إس إيدسال في قاع البحر" أثناء القيام بمهمة غير ذات صلة وغير محددة.

وقال هاموند إن السفينة إيدسال اكتسبت مكانتها في تاريخ البحرية الأميركية والأسترالية.

وتابع :"لقد خدمت السفينة يو إس إس إيدسال بشجاعة خلال الحرب العالمية الثانية، وخاصة في الحملة المبكرة في المحيط الهادئ. لقد عملت جنبًا إلى جنب مع السفن الحربية الأسترالية لحماية شواطئنا، ولعبت دورًا في إغراق الغواصة اليابانية I124 قبالة داروين".

موقع حطام السفينة "مقدس"

وقالت قائدة العمليات البحرية ليزا فرانشيتي في بيان: "حطام هذه السفينة هو موقع مقدس، ويعمل كعلامة على 185 فردًا من البحرية الأميركية و31 طيارًا من سلاح الجو الأميركي كانوا على متنها في ذلك الوقت، والذين فقدوا جميعهم تقريبًا عندما استسلمت إيدسال لأضرار المعركة".

شجاعة وتضحية

"يمنحنا هذا الاكتشاف الفرصة للجيل الحالي من البحارة والمدنيين في البحرية للاستلهام من شجاعتهم وتضحياتهم."