إيلاف من نيويورك: من المتوقع أن تشهد شبكة "سي إن إن CNN" الإخبارية الأميركية، التي تعاني من تراجع في نسب المشاهدة مؤخراً وتحديداً خلال الانتخابات الأميركية التي كانت سيدة تغطياتها تاريخياً، "حمام دم كبير".

حيث من المتوقع أن يقوم رئيسها مارك تومسون بتسريح العشرات من كوادرها، ممن يحصلون على أجور مرتفعة، كجزء من عمليات تسريح واسعة النطاق، وهو اعتراف ضمني بتراجع جاذبية وتأثير وسائل الإعلام "المؤسسية" في زمن "سوشيال ميديا" الأفراد، وهو الأمر الذي اتضح بصورة جلية في الانتخابات الأميركية الأخيرة.

وستنفذ الشبكة التلفزيونية التي تراجعت بها نسب المشاهدة خلال تغطية ليلة الانتخابات الأسبوع الماضي "عمليات تسريح من شأنها أن تؤثر على مئات الموظفين في الشبكة الكبيرة.

وأضاف الموقع أن تومسون، الذي تولى المنصب العام الماضي بعد الإطاحة بكريس ليشت، سوف يقوم بتصفية الموظفين من فرق الإنتاج التلفزيوني في شبكة "سي إن إن" الذين "لن تكون هناك حاجة لهم في المشهد الرقمي الجديد" .

وبحسب ما ورد فإن القوى العاملة في الشبكة تتعامل مع "جو من التوتر الشديد والقلق الشديد"، وقد يطالب تومسون، الرئيس التنفيذي السابق لصحيفة نيويورك تايمز وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بتخفيضات كبيرة في الرواتب الضخمة التي يتقاضاها مقدمو البرامج الكبار والمشاهير، ومن بينهم أندرسون كوبر، وإيرين بورنيت، وكايتلان كولينز.

كوبر يحصل على 20 مليون دولار

ويحصل كوبر، الذي أشرف على تغطية ليلة الانتخابات، على راتب سنوي يُقال إنه يصل إلى 20 مليون دولار . ويحصل بورنيت على حوالي 6 ملايين دولار، ويحصل كولينز على 3 ملايين دولار.

وفي الشهر الماضي، ذكرت النشرة الإخبارية المستقلة "ذا أنكلر" أن تومسون سيطلب من والاس، الذي كان يتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 8.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نجوم آخرين في الشبكة مثل جيك تابر وولف بليتزر، قبول تخفيضات في الأجور.

وكجزء من خطة إعادة تنظيم تومسون، ستطلب شبكة سي إن إن من المراسلين والمراسلين تحمل المزيد من المسؤوليات التي يتولاها حاليا المنتجون ومساعدو الإنتاج.

وستقوم شبكة CNN أيضًا بالتخلص من المهام الزائدة عن الحاجة مع تقليص - أو القضاء تمامًا - على أقسام مختلفة.

التراجع في نسب المشاهدة خلال الانتخابات

تأتي التغييرات المتوقعة وسط تقييمات هزيلة للشبكة في يوم الانتخابات - وهو اليوم الذي هيمنت عليه تاريخيا، ووفقا لبيانات نيلسن، فقد استقطبت قناة سي إن إن 5.1 مليون مشاهد فقط في وقت الذروة ليلة الثلاثاء الماضي.

أما قناة فوكس نيوز، التي تشترك في ملكيتها مع صحيفة واشنطن بوست، فقد استقطبت 10.3 مليون مشاهد من الساعة 8 إلى 11 مساء بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء، وفقا لبيانات نيلسن.

5.1 مليون مشاهد فقط

وقد استقطبت تغطية شبكة CNN ليلة الانتخابات جمهورا بلغ 5.1 مليون مشاهد فقط، وهو عدد أقل من جمهور شبكتي فوكس نيوز وإم إس إن بي سي.

في عام 2016، بلغ عدد مشاهدي شبكة سي إن إن في يوم الانتخابات 13.3 مليون مشاهد، وتباهى المتحدثون باسم شبكة سي إن إن بجمهور الشبكة "متعدد المنصات" الذي يبلغ 44 مليونًا، بما في ذلك 14 مليونًا قاموا ببث التغطية على منصاتها الرقمية وعلى CNN Max.



