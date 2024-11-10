إيلاف من واشنطن: إذا أثبتت المنافسة الرئاسية الأميركية لعام 2024 أي شيء، فهو أن وسائل الإعلام لم تعد تقود الحوار الوطني أو السياسي، لم يعد بوسع الميديا إثارة الخوف أو الغضب بين الناخبين العاديين، ولم يعد بوسعها دعم مرشحين سيئين، ولم يعد صوتها حاضراً حينما تقول هذا المرشح "فاشي".

وسواء أحببنا ذلك أم لا، فإن نجاح الرئيس المنتخب دونالد ترامب بين الناخبين السود واللاتينيين واليهود، إذا كانت استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع قريبة من الصحة، يثبت أن الخوف من "الفاشية" برمته كان مجرد فشل ووهم كبير، وفقاً لمقال كتبه ديفيد هارسالي بصحيفة "نيويورك بوست".

والواقع أن الصحافة الرسمية المؤسسية أصبحت أقل ثقة من أي مؤسسة كبرى في الحياة الأميركية، وهذا عار مستحق، ومن المأساة أيضا بالنسبة لأمة حرة أن لديها صحافة بهذا الضعف، وتعمل بالكاد.

ولم يكن هناك حساب قط للهستيريا المتعلقة بالتواطؤ مع روسيا التي اجتاحت الأمة، أو الجهود المتضافرة لفرض الرقابة علينا والتلاعب بنا بشأن قصة الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن.

إين كانوا في قضية مرض بايدن؟ ولماذا هذا التعتيم؟

ولن يكون هناك أي حساب لإضاعة سنوات من الزمن في إثارة الخوف من النازية القادمة، ولنتذكر أيضا كيف وصلنا إلى هنا. فقد أمضت أغلب وسائل الإعلام أربع سنوات في التغطية والتعتيم على التدهور العقلي والجسدي للرئيس جو بايدن بحلول موعد المناظرة الرئاسية الأولى.

ربما كانت الرئاسة الأكثر تنظيماً في التاريخ، ولم يعتقد أي مراسل من وسائل الإعلام السائدة القادرة على الوصول إلى البيت الأبيض أن الأمر مهم بما يكفي لإخبارنا بأن القائد الأعلى بالكاد قادر على أداء مهامه.

وهذا هو السبب الذي يجعلنا في حاجة إلى الصحفيين، أكثر بكثير من مجرد محاولة أخرى للتحقق من صحة مبالغات ترامب.

وعندما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال أخيرا مقالة موثوقة المصدر تشرح بالتفصيل مرض بايدن، تعرضت الصحيفة لهجوم واسع النطاق من قبل وسائل الإعلام اليسارية، التي تظاهرت بقلق عميق بشأن صحة المصادر في القصة.

وهؤلاء هم نفس الأشخاص، بالمناسبة، الذين يعاملون المقالات الإخبارية المجهولة المصدر التي نشرت في المحيط الأطلسي على أنها حقائق لا تقبل الجدل، واتهم أولئك الذين شاركوا مقطع فيديو لبايدن وهو يتجول بلا هدف بنشر نظريات المؤامرة بأنفسهم.

وعندما لم يعد من الممكن إخفاء الحالة العقلية الهشة لبايدن، حولت الصحافة السياسية على الفور، ومن دون أي تفسير، تركيزها إلى إقصاء الرئيس وتنصيب نائبته كامالا هاريس.

ليس مجرد تحيز بل فساد

ثم جاءت حملة "كامالوت"، تلك الحملة الوقحة المتملقة المفتعلة لإقناع الناخبين بأن المرشح غير الكفء على الإطلاق، والذي لم يفز قط في أي انتخابات تمهيدية، كان في الواقع موهبة سياسية.

مر شهر كامل دون أن تجري مقابلة حقيقية أو تقدم أي تعليق مرتجل. وفي ظل الديمقراطية الليبرالية السليمة، ما كانت الصحافة لتسمح بذلك على الإطلاق.

وعندما بدأت هاريس أخيرا في إطلاق جملها المبتذلة المليئة بالعبارات المبتذلة، أصبح من الواضح أنها لم تعد قادرة على استيعاب ما تقوله.

لقد تخلصت مؤسسات كانت تحظى بالاحترام في الماضي مثل برنامج "60 دقيقة" من كل ما تبقى من سمعتها، حيث قامت بدمج هراء هاريس المتناثر في إجابة متماسكة، ولم تنشر قناة سي بي إس نيوز بعد نص المقابلة التي أجرتها، ولا شك أن هذا التبرير كان من شأنه إنقاذ الديمقراطية.

ومع ذلك، فإن معظم أوساط وسائل الإعلام لا ترفض إجراء المناقشة فحسب، بل إنها لا تعترف بوجودها .

الانحياز فخ حقيقي.. لماذا؟

في معظم الأيام، لا يوجد شخص واحد على شبكات MSNBC أو NBC News أو ABC News أو CBS News أو على أي من الصفحات الافتتاحية في معظم الصحف الكبرى في البلاد يستطيع التعبير عن المواقف التي يتبناها نصف سكان البلاد ، ناهيك عن الاتفاق مع أي منها.

في ليلة الانتخابات، شاهدت جوي ريد وكريس هايز وراشيل مادو من قناة إم.إس.إن.بي.سي وهم يناقشون الخسارة أمام ترامب. وكان هؤلاء هم الأشخاص الذين يقدمون التغطية الإخبارية.

في واقع الأمر، قد يجد أي كاتب ساخر صعوبة بالغة في تكرار بعض الهراء المذهل الذي سمعته، على سبيل المثال، استخدم ريد كلمة "فاشي" بنفس القدر الذي قد يستخدم به الشخص العادي ضمائر المتكلم.

إن هناك افتقاراً خارقاً للطبيعة إلى الوعي الذاتي في كثير من وسائل الإعلام الراسخة. على سبيل المثال، لم يتطرق أحد من المشاركين في حلقة النقاش التي نظمتها قناة إم. إس. إن. بي. سي قط إلى الجانب السلبي المحتمل المتمثل في اتهام كل من يختلف معهم بأنه "فاشي".

وبدلاً من ذلك، ظلوا يتساءلون كيف استطاع كل هؤلاء الأميركيين التصويت لهتلر، حتى في اليوم التالي لهزيمة هاريس، تحولت حلقات النقاش التي تبث على القنوات الإخبارية إلى جلسات نضال وعلاج جماعي. ومن المؤكد أن الأمور سوف تسوء قبل أن تتحسن.

وفي الواقع، فإن وجود ترامب يعد بتقييمات أعلى في هذه المنافذ الإعلامية.

مع كل كارثة، تصبح المؤسسة أسوأ، لقد أصبحنا الآن نشهد المزيد من تمجيد الذات الذي لا يطاق. والمزيد من الغرور. والمزيد من الشعور بالتفوق الأخلاقي. ومن المشكوك فيه للغاية أن يتغير الكثير، ولكن على الجانب المشرق من الأمر، فإن معظم الناس توقفوا عن الاستماع .