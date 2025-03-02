إيلاف من الرباط: بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، السبت، تعزية إلى عائلة محمد بن عيسى، الوزير والدبلوماسي المغربي الذي وافته المنية، ليلة الجمعة / السبت، عن عمر يناهز 88 سنة.

ومما جاء في تعزية ملك مملكة البحرين إلى عائلة بن عيسى: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نبعث لكم بخالص تعازينا وصادق مواساتنا في وفاة فقيدكم معالي السيد محمد بن عيسى وزير خارجية المملكة المغربية الأسبق يرحمه الله، ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء".

كما تلقت عائلة محمد بن عيسى تعزية من خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي لمملكة البحرين، وأخرى من نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام.

ومما جاء في برقية خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي في البحرين: "ببالغ الحزن وعميق الأسى، أبعث لكم بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة فقيدكم معالي السيد محمد بن عيسى وزير المملكة المغربية الأسبق يرحمه الله. داعيا المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد الراحل بفيض رحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء".

ومما جاء في تعزية نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام: "ببالغ الحزن وعميق الأسى، أبعث لكم بخالص التعازي وصدق المواساة في وفاة فقيدكم معالي السيد محمد بن عيسى وزير خارجية المملكة المغربية الأسبق يرحمه الله. داعيا المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد الراحل بفيض رحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء".