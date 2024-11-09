إيلاف من القدس: دان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، السبت، مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يحرقون العلم اللبناني خلال العمليات ضد حزب الله، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

"منذ بداية الحرب على حزب الله قلنا بكل وضوح: حربنا ليست ضد الشعب اللبناني، بل ضد من ينتهك أرض لبنان ويحرق سيادته ويدنس رموزه"، كتب أدرعي على X باللغة العربية. "حربنا ضد حزب الله الإرهابي الذي لم يكن يوماً لبنانياً في العقيدة أو الأيديولوجية أو الهوية".

وأضاف "لذلك، فإننا نعتبر حرق العلم اللبناني من قبل بعض الجنود في جنوب لبنان عملاً يخالف التعليمات، ولا يليق بقيم جيش الدفاع الإسرائيلي، ولا يتماشى مع أهداف أنشطتنا العسكرية في لبنان. ونحن ملتزمون بضمان تركيز عملياتنا على استهداف العناصر الإرهابية فقط، دون المساس بالمواطنين اللبنانيين الأبرياء".

وأشار أيضاً إلى أنه لا يتفاجأ من أن "الأبواق التابعة لحزب الله"، على حد وصفه، "تستغل الحادث في محاولة لصرف الانتباه عن حقيقة واضحة وهي أن حزب الله هو الذي لا يحترم العلم اللبناني".