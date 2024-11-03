إيلاف من القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه نفذ غارة في جنوب سوريا قبل عدة أشهر واعتقل مواطنا سوريا يعتقد أنه كان يدير شبكات إرهابية إيرانية من المنطقة، وهو علي سليمان العاصي مواطن سوري، يعيش في منطقة صيدا جنوب سورية.

وشمل عمله جمع المعلومات الاستخبارية عن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الحدود من أجل أنشطة إرهابية مستقبلية للشبكة، بحسب تقرير "جيروزاليم بوست".

كما أنه كان تحت مراقبة جيش الدفاع الإسرائيلي لبعض الوقت وتم اعتقاله ونقله للتحقيق في إسرائيل، وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إن الغارة منعت بشكل مباشر هجمات مستقبلية وكشفت عن شبكة إرهابية إيرانية تعمل انطلاقا من سوريا.

ويأتي هذا التحديث بعد أيام قليلة من قيام جيش الدفاع الإسرائيلي بغارة على لبنان للقبض على أحد قادة حزب الله ، وهو عماد فاضل أمهز، وخلال تلك الغارة، دخل أفراد من وحدة الكوماندوز النخبة الإسرائيلية "شايطيت 13" إلى مبنى سكني كان يقيم فيه أمهز.

واستغرقت العملية 4 دقائق وجرت في مدينة البترون شمال لبنان، على بعد نحو 140 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية.