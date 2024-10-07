إيلاف من لندن: أكد تحليل سياسي نشرته النسخة الأوروبية من "بوليتيكو" أن دخول حزب الله الأراضي السورية كان بمثابة الخدمة الأكبر لإسرائيل التي أصبح في مقدورها اختراق الحزب عسكرياً ومعرفة كل ما تريد عنه، وذلك بفضل سهولة اختراقة استخباراتياً وبشرياً في سوريا، مقارنة مع وجوده في لبنان.

كان سوء التقدير الرئيسي الذي ارتكبه نصر الله ونظام طهران هو سوء فهم كيف غيرت الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) إسرائيل.

فقد خشي العديد من الإسرائيليين من أن الدولة اليهودية الوحيدة في العالم تواجه أزمة وجودية، وبالتالي، كان لزاماً عليهم أن يستغلوا أي مخاطر ــ مهما كانت حدتها ــ لضمان بقاء إسرائيل.

ومن هنا جاءت الحرب التي استمرت عاماً كاملاً في غزة، فضلاً عن القرار بمهاجمة حزب الله ــ أولاً بالضربات الجوية والآن على الأرض ــ حتى ولو كان ذلك يعني المخاطرة بإطلاق الصواريخ والقذائف التي تخترق الدفاعات الجوية وتسبب خسائر بشرية كبيرة في إسرائيل.

نصر الله أساء فهم اسرائيل

وقال مايكل ميلشتاين، رئيس قسم شؤون الفلسطينيين السابق في مديرية استخبارات الدفاع الإسرائيلية: "لقد أخطأ نصر الله في فهم إسرائيل، وهذا تكرار للخطأ الذي ارتكبه في عام 2006".

لقد اندلعت شرارة الصراع في عام 2006 بسبب كمين نصبه حزب الله على الأراضي الإسرائيلية، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وخطف اثنين آخرين. وبعد انتهاء الحرب التي استمرت 34 يوماً، اعترف نصر الله علناً بأنه أساء فهم إسرائيل، قائلاً إنه لم يكن ليأمر بأسر الجنود الإسرائيليين لو كان يعلم أن ذلك سيؤدي إلى حرب شاملة.

وتحديداً قال نصر الله :"لو كنت أعلم في الحادي عشر من تموز (يوليو) ... أن العملية ستؤدي إلى مثل هذه الحرب، هل كنت لأفعل ذلك؟ أقول لا، على الإطلاق".

لقد أساء فهم إسرائيل هذه المرة أيضا، حيث جعلت هجمات حماس الإسرائيليين أقل تسامحا مع تهديد حزب الله - حيث قال ماثيو سافيل من معهد الخدمات الملكية المتحدة البريطاني، وهو مركز أبحاث مقره لندن، إن صبرهم "انخفض إلى ما يقرب من الصفر في أعقاب هجمات أكتوبر 2023". "إن عتبة الألم الإسرائيلية أعلى" الآن مما كانت عليه خلال الاشتباك الأخير، وهم على استعداد لتحمل المزيد.

اسرائيل اخترقت حزب الله بقوة

كان سوء التقدير الآخر الذي ارتكبه نصر الله وإيران هو التقليل من شأن التفوق العسكري الإسرائيلي وقدراته الاستخباراتية. فقد فشلا في تقدير مدى الاختراق الدقيق الذي تم إجراؤه لصفوف حزب الله، مما سمح لإسرائيل بتفخيخ أنظمة اتصالاته ، وتعقب كبار القادة والزعماء واغتالتهم ــ بما في ذلك العثور على مكان تواجد نصر الله ، وهو سر محفوظ بعناية لسنوات.

وقال ميلشتاين إن الاستخبارات الإسرائيلية بذلت جهودًا ضخمة لرسم خريطة لكل ما يمكنها عن حزب الله ونشر الأصول داخل المنظمة - وخاصة منذ عام 2016. لذا، بينما كان حزب الله يبني ويصقل شبكته من الأنفاق في جنوب لبنان، كان الموساد يحفر أعمق داخل الحركة الشيعية.

وفي هذا الصدد، أثبتت حملة حزب الله لدعم الرئيس السوري بشار الأسد أنها مفيدة للغاية لإسرائيل، مما جعل هيكله العسكري وتشكيلاته وأنظمة القيادة والسيطرة أكثر عرضة للمراقبة. ووفقًا لميلشتاين، فقد قدمت أيضا المزيد من فرص التجنيد للموساد.

وأضاف أن "الكثير من المعلومات الاستخباراتية التي يمكن استخدامها الآن تأتي من عملاء بشريين وليس فقط من وسائل تكنولوجية"، مضيفا أن "حزب الله تعرض للاختراق".

هجوم إيران المباشر على اسرائيل أنعش نتانياهو!

إن قرار إيران بشن هجمات مباشرة على إسرائيل، متجاوزة ما كان لعقود من الزمن خطاً أحمر لا يمكن تصوره، لم يؤد إلا إلى تفاقم الخطأ المتمثل في سوء قراءة إسرائيل والاستخفاف بقدراتها.

بالنسبة لنتانياهو، كان هذا بمثابة هبة من السماء. فبعدما سخر منه لفترة طويلة لأنه رأى أن يد إيران الطويلة تقف وراء كل تهديد لأمن إسرائيل، واتهم على نطاق واسع بالمبالغة في مخاطر الهجوم المباشر من جانب طهران، تمكن نتانياهو من تحويل الضربات لصالحه، مدعيا أن القناع سقط، وأن العدو الحقيقي أصبح واضحا وأن كل الطرق تؤدي إلى طهران.

ومنذ ذلك الحين، أصبح التعامل مع الأميركيين أسهل إلى حد ما أيضاً ــ على الرغم من إحباط إدارة الرئيس جو بايدن من تجاهله الصارخ للمخاوف الأميركية بشأن الحرب الإقليمية والخسائر البشرية الناجمة عنها ــ حيث تلقى موافقة هادئة على التوغل الإسرائيلي عبر الحدود إلى جنوب لبنان.

رغم كل ما حدث.. حزب الله ليس جثة هامدة

في غضون ذلك، يعرب إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الذي أمر قوات بلاده بعبور الحدود في عام 2006، عن قلقه من أن نتانياهو يتحدث مرة أخرى من منظور الفوز فقط، في حين يهمل في تحديد ما سيأتي بعد ذلك. وقال لصحيفة بوليتيكو: "لا أفهم ما هي الاستراتيجية المحددة هنا".

ولكن مهما كانت النتيجة، فهناك اعتقاد أن حزب الله سوف يصمد، وسوف يبقون على قيد الحياة، وهم يبقون على قيد الحياة. ما زالوا قادرين على القتال على الأرض، ولديهم صواريخ يمكنهم إطلاقها على إسرائيل وما إلى ذلك. ولكن أي تعافي حقيقي سوف يستغرق سنوات عديدة".