إيلاف من الرباط: جرى تكريم النائب إدريس السنتيسي رئيس فريق حزب الحركة الشعبية (معارضة) بمجلس النواب المغربي ( الغرفة الاولى في البرلمان ) ، بمعية شخصيات مغربية ودولية ملتزمة بالعمل من أجل الصالح العام، في حفل أقيم، أخيرا، في قصر لوكسمبورغ بباريس، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي.

ومنحت رابطة الخير العام العالمية ، منظمة هذا الحفل، ميداليتها الذهبية للنائب السنتيسي ، بحضور عائلته وأصدقائه من داخل وخارج المغرب، بينهم محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية( معارضة برلمانية) ، فضلا عن ثلة من رجال السياسة والثقافة من المؤسسة المحتضنة للحفل التكريمي.

كما جرى خلال هذا الحفل تكريم عشرين شخصية أخرى من قبل هذه المؤسسة، من بينهم النائبة الفرنسية - المغربية، فاطمة ماسو، الناشطة الجمعوية والمستشارة في جهة "هو دو فرانس".

وأشاد جان كلود بودري، رئيس رابطة الخير العام العالمية، في كلمة بهذه المناسبة، بالشخصيات المكرمة، مبرزا المسار السياسي والاجتماعي للسنتيسي، والمهام التي راكمها والمسؤوليات التي تقلدها.





من حفل تكريم ادريس السنتيسي

وشدد بودري على أن المهام والمسؤوليات المتعددة التي تقلدها السنتيسي لم تشغله عن "القضايا الإنسانية والخيرية التي لا يزال متعلقاً بها"، مشيرا إلى أنه يبقى "من كبار المتبرعين والمسؤولين الملتزمين في العديد من المؤسسات ودور الأيتام والجمعيات المغربية، مما يشهد على حسه الإنساني وسخائه".

من جهته، أعرب السنتيسي عن امتنانه بهذا التكريم، مؤكدا أن هذه الجائزة ليست غاية في حد ذاتها، بل لها معاني التشجيع على مواصلة التزاماته. كما نوه بتميز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وفرنسا، مشددا على أنها "تتجاوز الدبلوماسية التقليدية، وتستند إلى حوار سياسي صادق،لا سيما في قضايا الأمن والهجرة والسلم".

يشار إلى أن رابطة الخير العام العالمية التي تأسست سنة1446، هي منظمة غير حكومية فرنسية تهدف إلى توحيد الأشخاص والجمعيات والأعمال التي توجه نشاطها نحو الصالح العام بجميع أشكاله.وهي تكرم سنويا، 100 شخصية من جميع أنحاء العالم.







