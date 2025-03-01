إيلاف من واشنطن: كشف مدون أمريكي معنى الكلمة البذيئة التي تفوه بها فلاديمير زيلينسكي باللغة الروسية خلال مشادته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس في البيت الأبيض أمس الجمعة.

وأوضح المدون الأمريكي جاك أنهيرد أن الكلمة التي نطق بها زيلينسكي باللغة الروسية أصبحت مصدر إحراج كبير له.

وانتشرت على مواقع الإنترنت لقطة مثيرة من اللقاء، حيث تظهر الكلمة التي تفوه بها زيلينسكي، والتي كانت بالكاد مسموعة، وهي "سوكا" وتعني "أيها الكلبة!".

وكتب أنهيرد في منشور على منصة "إكس" عن معنى الكلمة في اللغة الروسية، مشيرا إلى أنها تعني "الكلبة أو العاهرة" وقام المدون بتحليل مقطع الفيديو من اللقاء، وافترض أن زيلينسكي نطق هذه الكلمة بالفعل.

وأضاف أنهيرد أن هذه الحادثة كانت سقطة كبيرة لزيلينسكي، مما تسبب في إحراج كبير له كما قام بنشر الفيديو في حسابه على المنصة، مما أثار تفاعلا واسعا بين المتابعين.



