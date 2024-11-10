إيلاف من بيروت: لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في غارات إسرائيلية عنيفة، ضربت مناطق متفرقة من لبنان، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان جهات ومصادر إسرائيلية صحفية وإعلامية نقلاً عن مسؤولين السعي إلى وقف اطلاق النار على مستوى الجبهة الشمالية، أي في جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتقاع حصلية ضحايا الغارة الإسرائيلية على علمات في قضاء جبيل شمالي البلاد، إلى 20 قتيلا من بينهم 3 أطفال، و6 جرحى، بينما تستمر عمليات البحث تحت الأنقاض.

كما ارتفعت حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين (إحدى قرى قضاء صور) إلى 17، بعد انتشال جثمان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على التفتيش عن عدد من المفقودين تحت الأنقاض "في المبنى الذي دمره العدو الإسرائيلي ببلدة دير قانون راس العين مساء السبت".

والأحد شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في مدينة بعلبك شرقي لبنان، حسبما أفادت الوكالة، من دون أن يسبقها إنذار بالإخلاء.

وفي وقت سابق، أشارت الوكالة إلى غارة إسرائيلية نادرة شمال بيروت، طاولت تحديدا بلدة علمات في قضاء جبيل، ومنتصف ليل السبت وصباح الأحد، شنت إسرائيل سلسلة غارات على قرى وبلدات في جنوب وشرق لبنان.

على الجانب الآخر، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في عدة مناطق، وقال إنه حقق إصابات مباشرة.

وبعد عام من فتح حزب الله جبهة عبر الحدود إسنادا لحركة حماس في قطاع غزة، كثفت إسرائيل في 23 أيلول (سبتمبر) غاراتها على معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلنت في 30 من الشهر ذاته بدء عمليات برية "محدودة".

وقتل أكثر من 3 آلاف شخص في لبنان وفق وزارة الصحة، منذ بدء حزب الله تبادل القصف مع إسرائيل قبل أكثر من عام.

