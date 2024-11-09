إيلاف من طهران: أكد محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، على أهمية إنشاء أطول نفق بحري في العالم بين إيران وقطر، مؤكدا متابعة هذه الخطوة.

فقد استقبل محمد رضا عارف، صباح السبت، سفير قطر الجديد في طهران سعد عبد الله سعد آل محمود الشريف، لافتا إلى أن "وجهات نظر الجانبين في القضايا الإقليمية والدولية وخاصة القضايا السياسية في المنطقة، متقاربة جدا".

وأضاف: "لا يوجد سقف لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ولا بد من التأكيد على لجان التعاون المشتركة بين البلدين لتجاوز الحجم الحالي للعلاقات المتبادلة".

وأكد عارف أهمية بناء أطول نفق بحري في العالم بين إيران وقطر، وفقاً لما نقلته شبكة RT الروسية، مردفا: "إن البلدين يتابعان هذه الخطة الكبيرة وقد قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعيين فريق عمل متخصص للدراسات الأولية سيتم إرساله إلى الدوحة للتفاوض في الأسابيع المقبلة".

وأعرب عن أمله بأن يشهد البلدان نموا في العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية، متابعا: "لا بد من الشكر لأمير قطر (الشيخ تميم بن حمد) على تعيينه دبلوماسيا قطريا ذا خبرة كسفير جديد لدى إيران ورسالته لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين".

وشدد نائب الرئيس الإيراني على تعزيز اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وقطر، مستطردا: "بالحضور الفعال للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاجتماعات الإقليمية ودول الجوار الشمالية، يمكننا دفع تطوير العلاقات الثنائية تجاه دول الشمال، وإن عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شنغهاي وأوراسيا وبريكس ومنظمة التعاون الاقتصادي تمثل فرصة جيدة لقطر في هذا المجال".

وقال عارف إن هناك متابعة للقضايا المتبقية في مذكرة التفاهم بشأن مشاركة قطر في تطوير ميناء دير في محافظة بوشهر، مضيفا: "خلال الأسابيع المقبلة سيتوجه رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الدوحة لإنهاء الأمور في هذا المجال".

