إيلاف من القدس: قال مسؤول مطلع لرويترز السبت إن قطر ستتوقف عن محاولة التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حتى تظهر حماس وإسرائيل "استعدادا صادقا" للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف المسؤول أن الدولة الخليجية توصلت أيضا إلى أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة "لم يعد يخدم غرضه".

لعبت قطر إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، دوراً رئيسياً في جولات المحادثات غير المثمرة حتى الآن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ عام في غزة.

وقد فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) في التوصل إلى اتفاق، حيث رفضت حماس اقتراح وقف إطلاق النار قصير الأمد.

وقال المسؤول إن "القطريين قالوا منذ بداية الصراع إنهم لا يستطيعون التوسط إلا عندما يظهر الطرفان اهتماما حقيقيا بإيجاد حل"، مضيفا أن قطر أخطرت حماس وإسرائيل والإدارة الأميركية بقرارها.

يأتي ذلك بعدما أبلغت الولايات المتحدة قطر بأن وجود حماس في الدوحة أمر غير مقبول، وأكد مسؤول أميركي كبير لرويترز الجمعة التقارير الدولية عن ذلك.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "بعد رفض المقترحات المتكررة للإفراج عن الرهائن، لم يعد من الممكن الترحيب بزعماء حماس في عواصم أي شريك أميركي. لقد أوضحنا ذلك لقطر في أعقاب رفض حماس قبل أسابيع لمقترح آخر للإفراج عن الرهائن".

وأضاف المسؤول أن قطر قدمت مطلبها لقادة حماس قبل نحو 10 أيام، وفقاً لما نقلته "جيروزاليم بوست" عن وكالة رويترز.

وكانت حماس قد رفضت النسخة الأخيرة من اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الشهر، وهو اقتراح وقف إطلاق نار قصير الأمد كان من المفترض أن يكون بمثابة تدبير لبناء الثقة للسماح للأطراف الوسيطة ببناء قناة اتصال غير مباشرة بين إسرائيل وقيادة حماس الجديدة.