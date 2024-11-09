إيلاف من لندن: تعهدت المملكة المتحدة بمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين والصناعة لمكافحة برامج الفدية وتفكيك منظومة الجرائم الإلكترونية.

جاء ذلك في بيان للسفير جيمس كاريوكي، نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التهديدات التي تشكلها هجمات برامج الفدية.

وقال السفير في البيان: في وقت سابق من هذا العام، في مجموعة العمل المفتوحة العضوية للجمعية العامة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أقرت جميع الدول بأن هجمات برامج الفدية "قد يكون لها تأثير على السلام والأمن الدوليين".

لقد هاجم مرتكبو برامج الفدية باستمرار البنية التحتية الوطنية الحيوية والحكومة المحلية والمستشفيات لتحقيق مكاسب مالية شخصية.

وأشار البيان إلى أنه توجد معظم المجموعات في ولايات قضائية تسمح لها بالعمل دون عقاب. ونحن ندعو هذه الدول إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة العصابات الإجرامية المتمركزة في أراضيها أو التي تستغلها.

وتستمر المملكة المتحدة، مثل العديد من الدول هنا اليوم، في كونها ضحية لحوادث برامج الفدية. تأثرت هيئة الصحة الوطنية لدينا بسلالة برامج الفدية Wannacry في عام 2017، والتي تكلفت 118 مليون دولار للتعافي منها. أموال كان من الممكن إنفاقها على إنقاذ الأرواح.

وقال السفير كاريوكي: في هذا العام، تأثر أحد الموردين الأساسيين للمستشفيات في لندن بحادثة برامج الفدية، مما أدى إلى تأجيل أكثر من 10000 موعد طبي وأكثر من 1700 إجراء طبي.

وقال: ويتكرر هذا الاضطراب في جميع قطاعاتنا الحيوية، ولهذا السبب تعتبر المملكة المتحدة برامج الفدية واحدة من أخطر التهديدات السيبرانية للأمن القومي.

ولمكافحة هذا، قال البيان إن المملكة المتحدة تعمل على كسر تجارة برامج الفدية وتثبيط الضحايا عن دفع أموال لهؤلاء المجرمين. وجنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، أصدرت المملكة المتحدة 36 عقوبة ضد الجهات الفاعلة المشاركة في هذه الأنواع من الأنشطة.

استجابة عالمية

لكننا بحاجة إلى استجابة عالمية لهذا التهديد العالمي. وهذا يتضمن:

أولاً، نحث الآخرين على الانضمام إلى حكومة المملكة المتحدة في عدم دفع الفدية. في أكتوبر، وقعت المملكة المتحدة و49 عضوًا آخر في مبادرة مكافحة برامج الفدية بيانًا عامًا يلتزم الحكومات بعدم عدم دفع الفدية.

ثانيًا، سيكون التنسيق أفضل دفاع لدينا. في الآونة الأخيرة، قادت سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة تحالفًا من وكالات إنفاذ القانون العالمية لتعطيل مجموعة Lockbit ransomware، وهي المجموعة الأكثر انتشارًا في عام 2024.

وثالثًا، يجب علينا زيادة القدرة على الصمود في مواجهة هذه الهجمات، من خلال تبادل المعلومات لتسليط الضوء على التهديدات وبناء فهمنا الجماعي.