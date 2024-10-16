إيلاف من لندن: دعت المملكة المتحدة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني "المزري" في شمال غزة.

وقال وزيرالخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الوصول إلى الخدمات الأساسية "يزداد سوءًا" في القطاع، حيث أفادت الأمم المتحدة بأن "كمية ضئيلة للغاية من الغذاء" دخلت القطاع خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف: "يتعين على إسرائيل ضمان حماية المدنيين وضمان فتح الطرق للسماح بمرور المساعدات المنقذة للحياة".

وقال "لقد دعونا اليوم، بالتعاون مع نظرائنا الفرنسيين والجزائريين، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعالجة هذه المسألة".

وذكّر الوزير لامي جميع الأطراف المشاركة في الصراعات في الشرق الأوسط بأنها ملزمة بالقانون الدولي، وأشار إلى أن "دعم المملكة المتحدة الثابت" لأمن إسرائيل لم يتغير.

وأضاف "بالتعاون مع شركائنا الدوليين، نواصل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وإخراج الرهائن المتبقين".

وقد تعرضت إسرائيل لانتقادات واسعة النطاق بسبب عدم السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة منذ بدء العمليات البرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ــ مع فرض عمليات تفتيش مطولة على المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة مشددة.

وقالت إسرائيل مراراً وتكراراً إنها تسمح بدخول المساعدات الكافية ولكن حماس تسرقها، كما اتهمت المنظمات الإنسانية بعدم بذل الجهود الكافية لنقلها.