أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الإثنين 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، عن مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي طال "خياماً للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى"، في دير البلح. إضافة لمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في قصف مدرسة في مخيم النصيرات، وفق تصريحات الدفاع المدني هناك.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن القصف الذي وقع على خيام للنازحين في أسوار مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، أدى إلى "ارتقاء حتى الآن 3 شهداء ووقوع 40 إصابة، بينها إصابات خطيرة".

ووصف البيان الحدث بأنه "محرقة جديدة"، متهماً إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي.

وتنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية عن متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى قوله إن "هناك أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال لخيام النازحين بالمستشفى".

كما أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً وإصابة العشرات مساء الأحد في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات في وسط القطاع.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تصريح بخصوص القصف في دير البلح، كما قال إنه "ينظر في التقارير" حول القصف في مخيم النصيرات.

"القصف السابع لخيام نازحين في شهداء الأقصى"

مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي في دير البلح

وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن "جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف للمرة السابعة على التوالي خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى...".

وأشار البيان بالتواريخ إلى قصف على خيام النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في: "10 كانون الثاني (يناير) 2024، 13 آذار (مارس) 2024، 22 تموز (يوليو) 2024، 4 آب (أغسطس) 2024، 5 أيلول (سبتمبر) 2024، 27 أيلول (سبتمبر) 2024، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2024".

وأدان البيان القصف على مستشفى شهداء الأقصى ومحيطه، وحمل إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذه المحرقة والجرائم المُمنهجة بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة".

مقتل 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين

قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمد بصل، إن مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع قُصفت الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بـ "وابل كبير من المدفعية الإسرائيلية".

وأضاف "ارتقى على أثر ذلك في حصيلة مبدئية 15 شهيداً، بينهم أطفال ونساء وعائلات بكاملها"، فضلاً عن وجود "50 إصابة منها إصابات حرجة".

ونقلت فرانس برس عنه قوله "الاحتلال استهدف مدرسة المفتي في النصيرات وسط قطاع غزة بقذائف مدفعية. هذه المدرسة تضم مئات من النازحين وهم من عائلات مختلفة، منهم من غزة ومن الجنوب ومن مناطق متفرقة في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته إنه "ينظر في التقارير" حول هذا القصف.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس بانتظام بالاختباء في مباني المدارس التي لجأ إليها آلاف من سكان غزة، وهو اتهام تنفيه الحركة الفلسطينية.

مقتل 5 أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ

وأعلن محمد بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، عن مقتل خمسة أطفال بقصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ في شمال قطاع غزة.

وبحسبه فإن القصف شنّته مسيّرة إسرائيلية.

وأضاف "انتشلت فرقنا جثث خمسة شهداء، جميعهم أطفال، بعد أن استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون في مخيم الشاطئ بغرب مدينة غزة". وأشار إلى أن "الجثث نقلت إلى مستشفى الشفاء الواقع في الجزء الغربي من المدينة".

كما واصل الجيش الإسرائيلي عملياته بقصف منطقة جباليا شمال قطاع غزة، بشكل رئيسي، معلنا الأحد عن قتل العشرات في قصف لـ 40 هدفاً، بحسبه.

وقُتل آلاف الأطفال منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تقول وزارة الصحة في غزة إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 42 ألف فلسطيني، بينما تتحدث الأرقام الإسرائيلية الرسمية عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

تزويد مستشفيين في شمال غزة بالإمدادات

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس على منصة إكس الأحد 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، عن تمكن بعثة مشتركة من منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الفلسطيني السبت، من إجلاء مرضى وتزويد مستشفيَيْن في شمال قطاع غزة بالإمدادات.

وقال غبرييسوس "تمكنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أخيراً من الوصول إلى مستشفيَي كمال عدوان والصحابة أمس (السبت) بعد تسع محاولات هذا الأسبوع".

وذكر أن "المهمات أُنجزت بينما كانت المعارك لا تزال مستمرة".

ونقلت وكالة فرانس برس عنه قوله إن السائقين تعرضوا لمعاملة مهينة واحتُجزوا بعض الوقت عند نقطة تفتيش، "هذا أمر غير مقبول".

وتندد منظمة الصحة العالمية بانتظام بعراقيل تضعها السلطات الإسرائيلية في طريق بعثات الإمداد وإجلاء المرضى. وفعلت ذلك مجدداً الجمعة خلال إحاطة صحافية في جنيف، تحديداً في موضوع بعثة الإغاثة هذه الموجهة إلى شمال قطاع غزة.

وشدد غبرييسوس على "وجوب إعادة تزويد المستشفيات بالإمدادات على أساس منتظم حتى تتمكن من مواصلة العمل"، مكرراً "دعوته إلى تيسير دائم للبعثات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وإلى وقف لإطلاق النار".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، نقل 13 مريضاً حالتهم حرجة من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

كما أن ستة مرضى آخرين كانوا قد نُقلوا في وقت سابق من مستشفى العودة إلى كمال عدوان، نقلوا بعد ذلك إلى مستشفى الشفاء مع الأشخاص المرافقين لهم.

وسلّمت البعثة أيضاً 20 ألف لتر من الوقود لضمان الإبقاء على عمل مستشفيَي كمال عدوان والعودة، وسلمت 23 ألف لتر إلى مستشفى الصحابة، إضافة لتسليم 800 وحدة دم وأدوية ومستلزمات طبية أساسية.

ويُستخدم الوقود بشكل أساسي لتشغيل المولدات في المستشفيات. وباتت البنية التحتية للمستشفيات في كل أنحاء قطاع غزة هشة جداً بعد عام من الحرب بين إسرائيل وحماس.