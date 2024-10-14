أصبح عمر خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، في شكلها المعروف، الآن 15 عامًا.

لقد ولدت مع تقديم فيسبوك لخلاصات الأخبار المُصنفة والمُخصصة في عام 2009 فأحدثت تحولاً في كيفية تفاعلنا عبر الإنترنت.

وتمثل الخوارزميات تحديا كبيرا يشبه التحديات التي يشكلها المراهقين للبالغين.

لماذا قررت البرازيل حظر منصة إكس؟

كيف تفرض وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين مشاهدة "العنف والمواد الإباحية"؟

ففي هذا العام وحده، حاولت الحكومات في مختلف أنحاء العالم الحد من تأثيرات المحتوى الضار والمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي التأثيرات التي تتضاعف بفعل الخوارزميات.

ففي البرازيل، حظرت السلطات لفترة وجيزة موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، حتى وافق الموقع على تعيين ممثل قانوني في البلاد وحظر قائمة من الحسابات التي اتهمتها السلطات بالتشكيك في شرعية الانتخابات الأخيرة في البلاد.

في هذه الأثناء، قدم الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة تهدد بتغريم شركات التكنولوجيا نسبة 6 في المئة من مبيعاتها وتعليق عملها إذا فشلت في منع التدخل الانتخابي على منصاتها.

وفي المملكة المتحدة، يهدف قانون جديد للسلامة على الإنترنت إلى إجبار مواقع التواصل الاجتماعي على تشديد معايير تعديل المحتوى.

وفي الولايات المتحدة، قد يحظر قانون مقترح تطبيق تيك توك إذا لم يتم بيع التطبيق من قبل الشركة الأم الصينية.

وتواجه الحكومات اتهامات بتقييد حرية التعبير والتدخل في مبادئ الإنترنت حتى منذ الأيام الدولية للشبكة العنكبوتية

ففي مقالة تعود لعام 1996 وتم نشرها في 500 موقع إلكتروني، قال الشاعر ومربي الماشية الأمريكي جون بيري بارلو: "يا حكومات العالم الصناعي، أيها العمالقة المنهكون من الجسد والفولاذ، إنني آت من الفضاء الإلكتروني، الموطن الجديد للعقل، نيابة عن المستقبل، أطلب منكم أيها الماضي أن تتركونا وشأننا، أنتم غير مرحب بكم بيننا، وليس لكم أي سيادة حيث نجتمع".

آدم كاندويب هو أستاذ قانون ومستشار سابق للرئيس ترامب، ويصف نفسه بأنه من أنصار حرية التعبير المطلقة.

ويقول لبي بي سي إن وسائل التواصل الاجتماعي "تثير الاستقطاب، وتثير الخلافات، وتتسبب في الوقاحة، وأعتقد أنها طريقة مروعة لإجراء حوار عام، لكن البديل، الذي أعتقد أن العديد من الحكومات تدفع باتجاهه، هو جعلها أداة للسيطرة الاجتماعية والسياسية، وأجد ذلك فظيعًا".

ويرى البروفيسور كاندويب أنه ما لم يكن هناك "خطر واضح وحاضر" يفرضه المحتوى، فإن "أفضل نهج هو إيجاد سوق للأفكار والانفتاح على وجهات نظر مختلفة".

حدود الساحة الرقمية

إن فكرة "سوق الأفكار" هذه تغذي وجهة نظر مفادها أن وسائل التواصل الاجتماعي توفر فرصًا متساوية، وتسمح بسماع جميع الأصوات على قدم المساواة. وعندما تولى إيلون ماسك إدارة تويتر (الذي أعيدت تسميته الآن باسم إكس) في عام 2022، قال إنه يرى المنصة بمثابة "ساحة المدينة الرقمية".

ولكن هل يتجاهل هذا دور الخوارزميات؟

تقول آشا رانغابا، المحامية الأمريكية ومحاضرة الشؤون الدولية في جامعة ييل، إن ماسك "يتجاهل بعض الاختلافات المهمة بين الساحة التقليدية والساحة الإلكترونية حيث أن إزالة جميع القيود على المحتوى دون مراعاة هذه الاختلافات من شأنه أن يضر بالنقاش الديمقراطي، بدلا من مساعدته".

Getty Images شبه إيلون ماسك منصة إكس بـ"ساحة المدينة الرقمية" لكن البعض يزعم أن الخوارزميات تشوه هذا التشبيه

تم تقديم مفهوم "سوق الأفكار" في قضية أمام المحكمة العليا في أوائل القرن العشرين، وتزعم رانغابا أن "الفكرة الأساسية وراء هذا التوجه هي أن الأفكار يجب أن تتنافس مع بعضها البعض دون تدخل الحكومة". ومع ذلك، تزعم أن "المشكلة هي أن منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر لا تشبه بأي حال من الأحوال الساحة العامة الحقيقية".

وتضيف قائلة:"إن ميزات منصات التواصل الاجتماعي لا تسمح بالمنافسة الحرة والعادلة للأفكار منذ البداية، فقيمة الفكرة على وسائل التواصل الاجتماعي ليست انعكاسًا لمدى جودتها، بل هي نتاج خوارزمية المنصة".

تطور الخوارزميات

تستطيع الخوارزميات مراقبة سلوكنا وتحديد ما يراه الملايين منا عندما نقوم بتسجيل الدخول إلى الإنترنت، وبالنسبة للبعض، فإن الخوارزميات هي التي عطلت التبادل الحر للأفكار الممكن على الإنترنت عندما تم إنشاؤه لأول مرة.

ويقول كاي ريمر وساندرا بيتر، الأستاذان في كلية إدارة الأعمال بجامعة سيدني، لبي بي سي: "في أيامها الأولى، كانت وسائل التواصل الاجتماعي تعمل كنوع من المجال العام الرقمي، حيث يتدفق الكلام بحرية".

ومع ذلك، فإن "الخوارزميات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي أعادت تشكيل طبيعة حرية التعبير بشكل أساسي، ليس بالضرورة من خلال تقييد ما يمكن قوله، ولكن من خلال تحديد من يحصل على رؤية أي محتوى"، كما يزعم الأستاذان ريمر وبيتر، اللذان تنظر أبحاثهما في سبب حاجتنا إلى إعادة التفكير في حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

"بدلاً من أن تتنافس الأفكار بحرية على أساس مزاياها، تعمل الخوارزميات على تضخيم أو قمع نطاق الرسائل مما يؤدي إلى تقديم شكل غير مسبوق من التدخل في التبادل الحر للأفكار والذي غالبًا ما يتم تجاهله".

ويعد فيسبوك أحد رواد خوارزميات التوصية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ما يقدر بنحو ثلاثة مليارات مستخدم، فإن قائمة الأخبار الخاصة به تعد بلا شك أحد أكبر خوادم الأخبار على الإطلاق.

وعندما أطلقت المنصة خوارزمية التصنيف استنادًا إلى بيانات المستخدمين قبل 15 عامًا، بدلاً من رؤية المنشورات بالترتيب الزمني، رأى الأشخاص ما أراد فيسبوك أن يروه.

وبناء على التفاعلات التي حدثت على كل منشور، تم إعطاء الأولوية للمنشورات التي تتناول مواضيع مثيرة للجدل، لأنها حظيت بأكبر قدر من التفاعل.

تشكيل خطابنا

ولأن المنشورات المثيرة للجدال أكثر عرضة للمكافأة من خلال الخوارزميات، فهناك احتمال أن يتم تمثيل هامش الرأي السياسي بشكل مبالغ فيه على وسائل التواصل الاجتماعي. وبدلاً من المنتديات العامة الحرة والمفتوحة، يزعم المنتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي تقدم بدلاً من ذلك مرآة مشوهة ومثيرة للمشاعر العامة تبالغ في الخلاف وتطمس آراء الأغلبية.

ولكن في حين تتهم منصات التواصل الاجتماعي الحكومات بتهديد حرية التعبير، فهل من الممكن أن تشكل خوارزمياتها أيضا تهديدا غير مقصود؟

يقول ثيو بيرترام، نائب الرئيس السابق للسياسة العامة في تيك توك، لبي بي سي: "محركات التوصية لا تحظر المحتوى، وبدلاً من ذلك، فإن إرشادات المجتمع هي التي تقيد حرية التعبير، وفقًا لتفضيلات المنصة".

"هل تؤثر محركات التوصية بشكل كبير على ما نراه؟ نعم، بالتأكيد، ولكن نجاحك أو فشلك في سوق جذب الانتباه لا يعني بالضرورة تمتعك بحرية التعبير".

ولكن هل "حرية التعبير" تتعلق فقط بالحق في التحدث، أم تتعلق أيضا بالحق في أن يتم الاستماع إليك؟

وكما قال أرفيند نارايانان، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة برينستون: "عندما نتحدث عبر الإنترنت وعندما نشارك فكرة، أو نكتب مقالاً، أو ننشر صورة أو مقطع فيديو فمن سيستمع إلينا؟ الإجابة تتحدد إلى حد كبير من خلال الخوارزميات".

Getty Images "سوق الأفكار" الذي يُسمَع فيه الجميع بالتساوي ليس ممكناً عندما يستخدم المليارات وسائل التواصل الاجتماعي

ويرى الأستاذان ريمر وبيتر أن تحديد الجمهور المستهدف لكل قطعة من المحتوى المنشور "يقطع العلاقة المباشرة بين المتحدثين وجماهيرهم حيث لم يعد الخطاب منظمًا حسب المتحدث والجمهور، بل من خلال الخوارزميات".

وهذا أمر يزعمان أنه لا يتم الاعتراف به في المناقشات الحالية حول حرية التعبير والتي تركز على "الجانب الكلامي من حرية التعبير". ويزعمان أن هذا "يتعارض مع حرية التعبير بطرق غير مسبوقة".

المجتمع الخوارزمي

لقد تم وصف عصرنا بـ "المجتمع الخوارزمي"، وهو المجتمع الذي يمكن القول فيه أن منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث تحكم الكلام بنفس الطريقة التي كانت تتبعها الدول القومية في السابق.

وهذا يعني أن الضمانات الواضحة لحرية التعبير في الدستور الأمريكي غير كافية، وفقاً لجاك بالكين من جامعة ييل الذي يقول:"إن التعديل الأول، كما يتم تفسيره عادة، غير كافٍ لحماية القدرة العملية على التحدث".

ويتفق الأستاذان ريمر وبيتر على أن القانون يحتاج إلى اللحاق بالركب حيث "تلعب المنصات دورًا أكثر نشاطًا في تشكيل الخطاب مقارنة بما يعترف به القانون حاليًا".

ويزعمان أن الطريقة التي تتم بها مراقبة المنشورات الضارة تحتاج أيضًا إلى التغيير "فنحن بحاجة إلى توسيع نطاق تفكيرنا بشأن تنظيم حرية التعبير، إن المناقشات الحالية التي تركز على تعديل المحتوى تتجاهل القضية الأعمق المتمثلة في كيفية تشكيل الخوارزميات لكلامنا".

ورغم أن البروفيسور كاندويب "مؤيد لحرية التعبير المطلقة"، فإنه يخشى أيضا من القوة المتركزة في المنصات التي يمكن أن تكون بمثابة حراس للحريات عبر شفرة الكمبيوتر. ويقول: "أعتقد أننا سنكون في وضع جيد إذا ما كشفنا عن هذه الخوارزميات، وإلا فإننا سنكون مجرد أشخاص يتم التلاعب بهم".

ولكن الخوارزميات لن تختفي. وكما يقول بيرترام: "الفرق بين الساحة العامة ووسائل التواصل الاجتماعي هو أن هناك عدة مليارات من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك حق في حرية التعبير على الإنترنت ولكن ليس هناك حق في أن يُسمَع الجميع على قدم المساواة حيث سيستغرق الأمر أكثر من عمر كامل لمشاهدة كل مقطع فيديو على تيك توك أو قراءة كل تغريدة".

ما هو الحل إذن؟ هل يمكن أن تؤدي التعديلات البسيطة على الخوارزميات إلى خلق محادثات أكثر شمولاً تشبه إلى حد كبير تلك التي نجريها شخصيًا؟

تحاول منصات التدوين الصغيرة الجديدة مثل بلوسكاي أن تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في الخوارزمية التي تعرض المحتوى وإحياء الخطوط الزمنية القديمة، على أساس أن ذلك يوفر تجربة أقل تدخلاً.

وفي شهادتها التي أدلت بها أمام مجلس الشيوخ في عام 2021، قالت المبلغة عن مخالفات فيسبوك فرانسيس هاوغن:"أنا من المؤيدين بشدة للترتيب الزمني، والترتيب حسب الوقت لأننا لا نريد لأجهزة الكمبيوتر أن تقرر ما نركز عليه، يجب أن يكون لدينا برامج يمكن قياسها على نطاق بشري، أو يمكن للبشر إجراء محادثات معًا، وليس أجهزة الكمبيوتر التي تسهل علينا معرفة من نسمع منهم".

ولكن كما أشار البروفيسور نارايانان، فإن "المصادر الزمنية ليست محايدة فهي أيضاً عرضة لتأثيرات الأثرياء الذين يزدادون ثراءً، والتحيزات الديموغرافية، ومن المؤسف أنه لا توجد طريقة محايدة لتصميم وسائل التواصل الاجتماعي".

وتقدم المنصات بعض البدائل للخوارزميات، حيث يتمكن الأشخاص على منصة إكس من اختيار موجز من بين أولئك الذين يتابعونهم فقط. ويزعم بيرترام أنه من خلال تصفية كميات هائلة من المحتوى "توفر محركات التوصية تنوعًا واكتشافًا أكبر من مجرد متابعة الأشخاص الذين نعرفهم بالفعل، ويبدو هذا وكأنه عكس تقييد حرية التعبير، إنها آلية للاكتشاف".

الطريق الثالث

وبحسب عالم السياسة الأمريكي فرانسيس فوكوياما، فإن "التنظيم الذاتي للمنصات، أو أشكال التنظيم التي تفرضها الدولة في المستقبل لا يمكن أن تحل مسألة حرية التعبير على الإنترنت". وبدلاً من ذلك، اقترح فوكوياما أن "تحل هذه المسألة من خلال الطريق الثالث".

إن "البرمجيات الوسيطة" قد توفر لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مزيدًا من التحكم فيما يرونه، من خلال خدمات مستقلة توفر شكلًا من أشكال التنظيم منفصلًا عن ذلك المدمج في المنصات. وبدلاً من تزويدهم بالمحتوى وفقًا للخوارزميات الداخلية للمنصات، "يمكن لنظام بيئي تنافسي من مقدمي البرمجيات الوسيطة تصفية محتوى المنصة وفقًا لتفضيلات المستخدم الفردية"، وذلك بحسب ما كتب فوكوياما.

"إن البرامج الوسيطة من شأنها أن تعيد حرية الاختيار للمستخدمين الأفراد، وأن تعيد الإنترنت إلى نوع النظام المتنوع متعدد المنصات الذي كان يُطمح إليه في تسعينيات القرن العشرين".

وفي غياب ذلك، قد تكون هناك طرق يمكننا من خلالها تحسين شعورنا بالقدرة على التصرف عند التفاعل مع الخوارزميات. ويقول بيرترام: "غالبًا ما يتعامل مستخدمو تيك توك المنتظمون مع الخوارزمية بشكل عمدي حيث يمنحونها إشارات لتشجيع أو تثبيط محرك التوصية".

"إنهم ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم القائمين على الخوارزمية. وأعتقد أن هذه طريقة مفيدة للتفكير في التحدي، ليس ما إذا كنا بحاجة إلى إيقاف تشغيل الخوارزميات، بل كيف نضمن أن يتمتع المستخدمون بالقدرة على التصرف والتحكم والاختيار حتى تعمل الخوارزميات لصالحهم".

ولكن بالطبع، هناك دائمًا خطر أنه حتى عندما نقوم بتعديل خوارزمياتنا بأنفسنا، فقد نقع في غرف الصدى التي تحيط بوسائل التواصل الاجتماعي. وقد لا تفعل الخوارزميات ما نطلبه منها، فقد وجد تحقيق أجرته بي بي سي أنه عندما حاول شاب استخدام أدوات على إنستغرام وتيك توك ليقول إنه غير مهتم بالمحتوى العنيف أو المعادي للنساء، استمرت التوصية به.

ورغم ذلك، هناك دلائل تشير إلى أنه مع تحرك خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي نحو النضج، فإن مستقبلها قد لا يكون في أيدي شركات التكنولوجيا الكبرى، ولا السياسيين، بل في أيدي الناس.

وبحسب دراسة حديثة أجرتها شركة أبحاث السوق غارتنر، فإن 28 في المئة فقط من الأمريكيين يقولون إنهم يحبون توثيق حياتهم في الأماكن العامة عبر الإنترنت، مقابل 40 في المئة في عام 2020. وبدلاً من ذلك، أصبح الناس أكثر راحة في الدردشات الجماعية المغلقة مع الأصدقاء والأقارب الموثوق بهم، وهي مساحات ذات مساءلة أكبر ومكافآت أقل للصدمات والاستفزازات.

وتقول شركة ميتا إن عدد الصور المرسلة عبر الرسائل المباشرة أصبح الآن يفوق تلك التي تتم مشاركتها ليتمكن الجميع من رؤيتها.

وكما قال بارلو في مقاله عام 1996 للحكومات إنها غير مرحب بها في الفضاء الإلكتروني، فقد يكون لدى بعض مستخدمي الإنترنت رسالة مماثلة يوجهونها إلى خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت الحالي، لا تزال هناك رؤى متنافسة حول ما يجب فعله مع المراهق المشاغب على الإنترنت.