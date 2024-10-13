إيلاف من لندن: كان العالم مساء الأحد على موعد تاريخي مع "مذنّب" مرّ بالأرض آخر مرة منذ 80 ألف عام، وكان المذنب C/2023 A3، المعروف أيضًا باسم Tsuchinshan-ATLAS، يدور حول الشمس آخر مرة عندما كان إنسان نياندرتال موجودًا.

ويبتعد مدار المذنب عن الأرض بسرعة حوالي 150 ألف ميل في الساعة، وسيكون مرئيًا أعلى قليلاً في السماء ليلة الأحد مما كان عليه في الليلة السابقة.

وكان تم رصد المذنب العام الماضي بواسطة تلسكوبات في جنوب إفريقيا والصين، عندما كان أبعد من كوكب المشتري، وكان علماء الفلك يتوقعون وصوله منذ ذلك الحين. وهو الآن في منتصف الطريق تقريبًا بين الأرض والشمس، وله ذيل يمتد لعدة أميال.

ويقول الخبراء أنه من الممكن رؤيته باستخدام منظار ثنائي العينية أو تلسكوب صغير فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة في ظروف خالية من السحب بعيدًا عن تلوث الضوء.

مليارات السنين

يعتقد علماء الفلك أن النواة الصلبة للمذنب يبلغ عرضها عدة أميال وتتكون من جليد قديم من وقت تشكل النظام الشمسي لأول مرة منذ مليارات السنين.

ويعتقد أن المذنب نشأ من مكان يسمى (سحابة أورت)، وهي غلاف كروي يحيط بنظامنا الشمسي، والذي يحتوي على مليارات القطع من الحطام الفضائي الجليدي بحجم الجبال.

وقال الدكتور غريغوري براون، كبير مسؤولي علم الفلك العام في المرصد الملكي البريطاني في غرينتش: "إنه يحتوي على الكثير من القطع المتبقية من تكوين النظام الشمسي. بين الحين والآخر، يتم دفع أحد هذه القطع نحو النظام الشمسي، حيث يمكن أن ينتهي به الأمر في مدار طويل للغاية".

واضاف: "يمكن أن تستغرق هذه المدارات فترات طويلة بشكل غير عادي - آلاف السنين. التقدير بشأن هذا المذنب على وجه الخصوص هو أنه إذا كان في مدار مستقر، فإن آخر مسار له إلى النظام الشمسي الداخلي كان منذ حوالي 80.000 عام."

حرارة الشمس

يقول العلماء إن حرارة الشمس تعمل على تسخين المذنب وتتسبب في تبخر بعض المذنب، وهذا ينتج عنه ضباب من الغبار والمادة التي يمكن رؤيتها كذيل المذنب.

وقال الدكتور دانييل براون، عالم الفلك والأستاذ المشارك في جامعة نوتنغهام ترينت: "إنه مذنب رائع بالفعل أسعد خطوط العرض الجنوبية عندما كان مرئيًا في سماء الصباح".

واضاف: "المدار الذي رأيناه حاليًا هو ما يسمى بالقطع الزائد - حتى أنه قريب من القطع المكافئ، مما يشير إلى أنه ليس في مدار مغلق. وبقدر ما نعلم حاليًا، فهو يقترب لأول مرة من الشمس".

وقال "مثل جميع المذنبات، فهو يتكون في الغالب من غازات متجمدة - أي الجليد - مع الكثير من الحطام الصخري والغبار. سيكون هناك أيضًا عناصر أثرية من المواد العضوية".

وتابع براون: "هذه المذنبات ليست نادرة بالضرورة، ومع ذلك فإن القدرة على رؤيتها بالعين المجردة ليست شائعة". وقال: "تشتهر المذنبات بعدم القدرة على التنبؤ بسلوكها، ويمكن أن تتفكك أو تظل أقل نشاطًا مما هو متوقع. ربما كان آخر مذنب جيد أتذكره بالنسبة لنا هنا هو المذنب نيووايز في عام 2020".

وكان مصورو الفلك شاركوا صورهم للمذنب من جميع أنحاء المملكة المتحدة ليلة السبت. كما ظهر المذنب أيضًا فوق ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة بعد غروب الشمس بفترة وجيزة يوم السبت. وكان مرئيًا سابقًا من الأرض في نصف الكرة الجنوبي بين 27 سبتمبر و2 أكتوبر.