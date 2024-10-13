إيلاف من القدس: انطلقت 3 طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، لكن واحدة منها اخترقت عمق إسرائيل وسقطت في منطقة بنيامينا، ولم يتم إطلاق أي إنذارات، مما جعل تأثيرها غير مسبوق على مستوى الاصابات.

فقد ضربت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله منطقة بنيامينا، مساء الأحد، ما أدى إلى إصابة نحو 53 شخصا، 4 منهم اصاباتهم مميتة، و 5 منهم بجروح خطيرة، و14 آخرين بجروح طفيفة لكنهم نقلوا إلى المستشفى، ونحو 20 آخرين بجروح طفيفة دون الحاجة إلى دخول المستشفى، بحسب جمعية نجمة داوود الحمراء والجيش الإسرائيلي.

ووفقاً لوسائل إعلام اسرائيلية فقد تم إرسال الطائرة بدون طيار من لبنان تحت غطاء صواريخ حزب الله.

3 طائرات وتم اسقاط اثنتين

وانطلقت ثلاث طائرات بدون طيار نحو إسرائيل، تم إسقاط اثنتين منها، لكن واحدة منها اخترقت عمق إسرائيل وسقطت في منطقة بنيامينا، ولم يتم تشغيل صفارات الإنذار، وهو ما سيتحقق منه جيش الدفاع الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الدفاع المدني أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح مميتة، وخمسة بجروح خطيرة، و14 بجروح متوسطة.

وتم نقل 3 من الجرحى بواسطة مروحية إلى مركز شيبا الطبي في تل هشومير، وتم نقل اثنين آخرين إلى مركز رامبام الطبي في حيفا.

وتم نقل 4 مصابين بجروح طفيفة إلى مستشفى عيمق الطبي في العفولة، كما تم نقل 28 جريحا آخرين إلى مستشفيات مختلفة بسيارات الإسعاف.

وجاء الهجوم في الوقت الذي أصدرت فيه قيادة الجبهة الداخلية في جيش الدفاع الإسرائيلي قرارا برفع بعض القيود في عدد من المناطق المتداخلة مع المنطقة التي تعرضت للقصف.