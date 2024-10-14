إيلاف من القاهرة: بهدف احياء صفقة الأسرى التي تواجه موتاً سريرياً بين اسرائيل وحماس، زار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، القاهرة سراً، الأحد، حيث التقى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وكان الهدف الرئيسي من الاجتماع السري هو إيجاد سبل لاستئناف المحادثات المتوقفة بشأن صفقة الرهائن المحتملة، والتي كانت قضية رئيسية بين إسرائيل ومصر منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وبحسب ما ورد، كانت هذه أول زيارة لمسؤول إسرائيلي كبير إلى القاهرة منذ 22 آب (أغسطس)، ولم تسفر المحادثات السابقة عن أي تقدم في إعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وهو ما تسبب منذ ذلك الحين في توتر خطير في العلاقات الإسرائيلية المصرية.

وقال مصدر مطلع على الزيارة إن بار وكامل بحثا عن سبل لإحياء محادثات صفقة الأسرى. وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي جدد فيه زعيم حماس يحيى السنوار اتصالاته بممثلي حماس في الدوحة، وتواصل مع وسطاء قطريين ومصريين.

ولم يعلق جهاز الأمن العام "الشاباك"، على تفاصيل اللقاء، كما أن الجهات المصرية لم تعلن بدورها عن أي تفاصيل، سواء بواسطة قناة القاهرة الاخبارية أو غيرها من المصادر المقربة من المخابرات المصرية.