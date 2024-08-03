إيلاف من تل أبيب: قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت مسألة وقت، ولم يعد الأمر محل مناقشة، بل موضع سؤال، وهو متى؟

وفي حديثه في البرنامج الإخباري المسائي الرئيسي لهيئة الإذاعة العامة "كان"، يقول مراسل موقع "والا" تال شاليف إن نتانياهو كان قد قرر إقالة وزير الدفاع، لكن الإقالة المزمعة تعطلت بسبب هجوم حزب الله على مجدل شمس ومقتل فؤاد شكر، وإسماعيل هنية.

وكما كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" هناك مصادر في دائرة نتانياهو تقول إنه بعد استبدال غالانت، يخطط رئيس الوزراء بعد ذلك لإقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك (استخبارات الأمنت الداخلي) رونين بار.

لماذا يفكر في إقالتهم؟

الهدف المعلن من إقالتهم هو القضاء على المعارضة لطريق تعام نتانياهو مع المفاوضات من أجل عودة الرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) ومعارضتهم له في بعض الملفات، ومن المرجح أن يقوم بتعيين شخصيات أخرى أقرب إلى تنفيذ رؤيته.

ويشير التقرير إلى أن اسم جدعون ساعر، لا يزال يتم طرحه كمرشح محتمل لمنصب وزير الدفاع، على الرغم من نفيه، لكن شاليف يقول إن بعض المقربين من نتنياهو لديهم تحفظات على ساعر، وهو عضو سابق في حزب الليكود.

وبصفة عامة هناك توقعات بتعديل وزاري عام محتمل في إسرائيل لخلق حالة عامة توحي بأن نتانياهو لم يكن هدفه إقالة غالانت تحديداً.