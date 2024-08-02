تل أبيب: قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش رفع حالة التأهب القصوى، كما استعدت وزارة الصحة الإسرائيلية تحسبًا للتصعيد الشامل نظرًا لتطورات الأحداث في المنطقة.

وأمس الجمعة، قالت "القناة 12" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يزود سلاح الجو بعددا من المقاتلات التي تحوم على طول الحدود مع لبنان مستعدة لأي تطورات أو هجمات من الجانب اللبناني.

وأضافت، أن عشرات الطائرات على المدرج استعدادا للدفاع والهجوم تحسبا لأي تهديد وشيك للأراضي الإسرائيلية، وأوضحت أنه تم نشر واسع لأنظمة الدفاع الجوي وتكثيف التعاون مع التحالف الإقليمي.

دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط عقب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل في طهران.

وقال وينسلاند حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن"، "لقد شددت على الضرورة الملحة لمعالجة الخطر المتزايد لتصعيد خطير يشكل تهديدا كبيرا للاستقرار الإقليمي. لقد درسنا الجهود الجارية للتوسط وتهدئة الوضع وسبل منع امتداد الصراع ".

وأمس الجمعة، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هاتفيًا ضرورة نشر دفاعات عسكرية أميركية جديدة تحسبًا لأي هجوم على تل أبيب.

كما أكد بايدن لنتانياهو دعم واشنطن للجهود الجارية لخفض التصعيد في المنطقة، وناقش الرئيس الأمريكي مع نتانياهو الجهود المبذولة لدعم دفاعات إسرائيل في وجه التهديدات من إيران ووكلائها.

وقال البيت الأبيض، أن بايدن أكد خلال المكالمة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن واشنطن جاهزة لتزويد إسرائيل بمضادات الصواريخ والمسيرات ودفاعات أمريكية جديدة.