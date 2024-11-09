إيلاف من بيروت: تمكن عناصر الدفاع المدني اللبناني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبالتعاون مع فوج إطفاء بيروت، من إخماد النيران التي اندلعت صباح اليوم (السبت) في مولّد كهرباء وخزانات المازوت التابعة له، وعدد كبير من السيارات المركونة بالقرب منه والأبنية المجاورة لرقعة الحريق في منطقة الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن النيران امتدت إلى عشرات السيارات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة؛ ما أدى إلى احتراقها وانفجار البعض منها واندلاع حريق هائل، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان الناجمة عن الحريق شوهدت من مناطق بعيدة عن بيروت.

واقتصرت الأضرار على الماديات؛ إذ تضررت 25 سيارة إضافة إلى الأبنية التي طالتها النيران.

وتستمر حتى الساعة عمليات التبريد بمتابعة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، إلى حين التأكد من عدم تجدد النيران لأي سبب كان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت حصول حالات اختناق بسبب الدخان المتصاعد من الحريق الهائل بمنطقة الحمرا. ووفق وسائل إعلام، فإن حريق الحمرا سبّب أضراراً كبيرة، وأحد الأبنية احترق بشكل كامل.

وقد التهمت النيران العديد من السيارات في الموقف. وهرعت إلى المكان سيارات الإطفاء والدفاع المدني، وتعمل على إخماد الحريق الهائل.

ووفق وسائل إعلام لبنانية، تسبب الحريق بحالة هلع بين سكان الأبنية المجاورة وسط محاولة لإنقاذ السكان.