إيلاف من تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه دمر الآن الغالبية العظمى من منشآت تصنيع وتخزين الأسلحة التابعة لحزب الله ، والتي كانت مخفية تحت مواقع مدنية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي الماضي، كانت هذه المنشآت تُستخدم لتصنيع مئات الصواريخ والقذائف المستخدمة ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية بحسب البيان الإسرائيلي.

وكانت استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي تتعقب هذه المنشآت تحت الأرض منذ سنوات، وخلال الأسابيع الأخيرة، صعدت القوات الجوية الإسرائيلية من تركيزها على تدميرها بعد التركيز السابق على قتل كبار القادة وتدمير خلايا الصواريخ المنتشرة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، كانت هناك حالات عديدة حيث ضربوا موقعًا كان مخصصًا للاستخدام المدني ظاهريًا، لكن الهجوم أدى إلى انفجارات ثانوية صارخة، والتي لا يمكن أن تأتي إلا من عسكرة حزب الله للقطاع المدني تحت الأرض في الضاحية.

وبشكل أكثر تحديدا، كشف جيش الدفاع الإسرائيلي تفاصيل جديدة حول تدميره موقعا لحزب الله، بما في ذلك خمسة مبان، كان قد أبلغ الأمم المتحدة عنها في عام 2020 في حي الشويفات.