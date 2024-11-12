إيلاف من لندن: استقال رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي بعد تقرير عن أن كنيسة إنكلترا تسترت على اعتداءات جنسية على شباب وأطفال.

وكان تقرير "مجلة ماكين ريفيو" المستقل، كشف الأسبوع الماضي، عن فضيحة الاعتداءات الجنسية التي مارسها المحامي جون سميث التابع لكنيسة كانتربري لسنوات في معسكرات صيفية على الأطفال والشباب الأسبوع الماضي.

وعلى مدار خمسة عقود في ثلاث دول مختلفة وشملت الاعتداءات ما يصل إلى 130 فتى وشابًا في المملكة المتحدة وأفريقيا، يُقال إن جون سميث قد أخضع ضحاياه لاعتداءات جسدية وجنسية ونفسية وروحية مؤلمة، مما ترك بصمة دائمة على حياتهم.

وخلص التقرير إلى أنه ربما كان من الممكن تقديمه للعدالة لو أبلغ السيد ويلبي الشرطة رسميًا قبل عقد من الزمان.

وفي رسالة استقالة قال جاستن ويلبي: "بعد أن طلبت الإذن الكريم من جلالة الملك، قررت الاستقالة". وأضاف: "كشفت مجلة ماكين ريفيو عن مؤامرة الصمت المستمرة منذ فترة طويلة بشأن الإساءة الشنيعة لجون سميث".

وقال الأسقف: "عندما أُبلغت في عام 2013 وأُبلغت بأن الشرطة قد أُبلغت، اعتقدت خطأً أن القرار المناسب سوف يتبع ذلك. ومن الواضح جدًا أنني يجب أن أتحمل المسؤولية الشخصية والمؤسسية عن الفترة الطويلة والمؤلمة بين عامي 2013 و2024".

وتابع أسقف كانترنبري: "لقد جددت الأيام القليلة الماضية شعوري العميق بالخزي الذي شعرت به منذ فترة طويلة إزاء الإخفاقات التاريخية في حماية كنيسة إنجلترا. لمدة 12 عامًا تقريبًا، كنت أكافح من أجل إدخال تحسينات. والأمر متروك للآخرين للحكم على ما تم القيام به".

وقال ويلبي في الختام: "في غضون ذلك، سأواصل التزامي بلقاء الضحايا. "سأفوض جميع مسؤولياتي الحالية الأخرى المتعلقة بالحماية حتى اكتمال عملية تقييم المخاطر اللازمة".

وتوفي سميث عن عمر يناهز 75 عامًا في كيب تاون في عام 2018 أثناء التحقيق من قبل شرطة هامبشاير، وبالتالي "لم يتم تقديمه للعدالة أبدًا بتهمة الإساءة"، وفقًا للمراجعة.