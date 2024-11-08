إيلاف من لندن: كشف رئيس أساقفة كانتربري في المملكة المتحدة جاستن ويلبي أنه فكر في الاستقالة بعد أن وجد تقرير أن كنيسة إنكلترا تستر على الاعتداء الجنسي من قبل محام لسنوات.

ووجدت مراجعة مستقلة أن جون سميث، الذي اعتدى على ما يصل إلى 130 فتى وشابًا في معسكرات صيفية مسيحية، كان من الممكن تقديمه للعدالة قبل عقد من الزمان.

وتوفي سميث - الذي يُعتقد أنه أكثر المعتدين المتسلسلين المرتبطين بالكنيسة - في كيب تاون عام 2018 عن عمر يناهز 75 عامًا.

وقالت المراجعة إن السيد ويلبي "كان بإمكانه ويجب عليه" الإبلاغ رسميًا عن الاعتداء للسلطات في عام 2013.

افلات من العدالة

ووجدت المحكمة أنه "لو تم ذلك، بناءً على ميزان الاحتمالات" كان من الممكن تقديم سميث للعدالة "في وقت أبكر بكثير" من تحقيق شرطة هامبشاير في أوائل عام 2017.

وقال السيد ويلبي في حديثه لقناة (4 نيوز) يوم الخميس: "لقد كنت أفكر كثيرًا في [الاستقالة] لفترة طويلة جدًا في الواقع، لا يوجد شيء على مدار السنوات العشر الماضية كان فظيعًا مثل التعامل مع العديد من حالات الإساءة.

نية الاستقالة

وأضاف أسقف كانتربري: "لقد فكرت كثيرًا في [الاستقالة] وأخذت المشورة مؤخرًا في هذا الصباح من زملاء كبار، ولا، لن أستقيل".

وعندما سُئل عما إذا كان يفكر في الاستقالة صباح يوم الخميس، قال السيد ويلبي "نعم". وقال رئيس الأساقفة أيضًا إنه تبرع بالمال لسميث في مهام في زيمبابوي.

وأضاف: "مول الكثير من الناس مهمته هناك. "أعتقد أنني دفعت 40 أو 50 جنيهًا إسترلينيًا في مناسبتين منفصلتين."

ووجد التقرير أن سميث كان قادرًا على الانتقال إلى إفريقيا من إنكلترا بينما "كان مسؤولو الكنيسة على علم بالإساءة وفشلوا في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث المزيد من الإساءة".

وكان تم التعرف على تصرفات المحامي لأول مرة في الثمانينيات، لكن التقرير خلص إلى أنه لم يتم الكشف عنه بالكامل وبالتالي كان قادرًا على مواصلة إساءة معاملته.

واستهدف سميث، الذي وصفه التقرير بأنه "مُسيء مروع"، الأولاد والشباب في المملكة المتحدة وأفريقيا على مدى خمسة عقود. ويقال إنه أخضع ضحاياه لهجمات جسدية وجنسية ونفسية وروحية مؤلمة.

أسف عميق

وقال السيد ويلبي في بيان إنه "يشعر بالأسف العميق لحدوث هذه الإساءة" و"يشعر بالأسف لأن التستر من قبل العديد من الأشخاص الذين كانوا على دراية كاملة بالإساءة على مدى سنوات عديدة يعني أن جون سميث كان قادرًا على الإساءة في الخارج ومات قبل أن يواجه العدالة".

وأضاف: "لم يكن لدي أي فكرة أو شك في هذه الإساءة قبل عام 2013.

وخلص رئيس الكنيسة الأنجليكانية إلى القول: "ومع ذلك، فإن المراجعة ومن الواضح أنني فشلت شخصيًا في ضمان التحقيق بشكل فعال في تلك المأساة المروعة بعد الكشف عنها في عام 2013".