إيلاف من لندن: منح الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسام "فارس الصليب الأعظم الملكي الفيكتوري"، وذلك في احتفال جرى بقصر وندسور.

ويعد وسام "فارس الصليب الأعظم الملكي الفيكتوري" من أعلى الأوسمة التي يمنحها ملك المملكة المتحدة.

⁠

وبهذه المناسبة؛ أعرب ملك البحرين عن جزيل شكره وتقديره للملك تشارلز الثالث على هذا الوسام، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، وللمملكة المتحدة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

كما أشاد بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي ترتكز على أسس راسخة من التفاهم والتعاون المشترك.

