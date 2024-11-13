إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في بيان حملته الانتخابية أن بيت هيغسيث سيكون وزير الدفاع المقبل.

هيغسيث من قدامى المحاربين في الجيش ومذيع في قناة فوكس نيوز ورئيس سابق لمجموعتين للدفاع عن المحاربين القدامى. وقد ترشح سابقًا دون جدوى لمقعد في مجلس الشيوخ في ولاية مينيسوتا.

وكتب ترامب في بيان: "هذا الرجل قوي وذكي ومؤمن حقًا بأن أميركا أولاً. مع وجود بيت على رأس القيادة، فإن أعداء أميركا تحت الملاحظة - سيعود جيشنا عظيمًا مرة أخرى، وأمريكا لن تتراجع أبدًا".

ويعد تعيينه واحدا من أكثر التعيينات المرتقبة في حكومة ترامب في ظل استمرار الحروب في أوكرانيا وغزة.

وقال ترامب "لا أحد يقاتل من أجل القوات أكثر منه، وبيت سيكون بطلاً شجاعاً ووطنياً لسياسة السلام من خلال القوة".

من هو هيغسيث؟

وُلِد هيجسيث في 6 حزيران (يونيو) 1980، في فورست ليك، مينيسوتا . التحق بمدرسة فورست ليك الثانوية وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة برينستون في عام 2003، وفي عام 2013، حصل على درجة الماجستير في السياسة العامة من كلية جون ف. كينيدي للحكومة بجامعة هارفارد .

بعد تخرجه من جامعة برينستون عام 2003، انضم هيغسيث إلى شركة بير ستيرنز كمحلل لأسواق رأس المال وتم تكليفه كضابط مشاة احتياطي في الحرس الوطني للجيش الأميركي.

في عام 2004، تم استدعاء وحدته إلى خليج غوانتانامو ، حيث خدم كقائد فصيلة مشاة مع الحرس الوطني في مينيسوتا.

بعد وقت قصير من عودته من كوبا ، تطوع هيغسيث للخدمة في بغداد وسامراء ، حيث شغل منصب قائد فصيلة مشاة، وفي وقت لاحق في سامراء كضابط عمليات مدنية وعسكرية، وخلال فترة وجوده في العراق، حصل على ميدالية النجمة البرونزية، وشارة المشاة القتالية، وميدالية تقدير ثانية للجيش.

عاد إلى الخدمة الفعلية في عام 2012 برتبة نقيب، تم إرساله إلى أفغانستان مع الحرس الوطني، وعمل كمدرب كبير لمكافحة التمرد في مركز تدريب مكافحة التمرد في كابول.

اجتماعياً انفصل هيغسيث عن زوجته الأولى ميريديث شوارتز في عام 2009. وتزوج من زوجته الثانية سامانثا ديرينج في عام 2010، وأنجبا ثلاثة أطفال.