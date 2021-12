قراؤنا من مستخدمي تويتر

إيلاف من بيروت: وجهات عالمية للسفر تشبه الأحلام، تعرّف عليها في تقرير يتضمنه العدد الجديد من مجلة How To Spend It Arabic أما أبرز هذه الوجهات فقارة أنتاركتيكا، التي سيحلو فيها التخييم تحت شمس لا تغيب، فضلاً عن أبرز ما جعبة اليونان وفرنسا من جديد لا يضاهى.

يقول التقرير إن مشروع White Desert لطالما كان لاعباً أساسيّاً في استكشاف القارة القطبية الجنوبية أو أنتاركتيكا، حيث يتيح للفضوليين فرصة الدخول إلى هذه القارة الجليدية من دون أن يترافق ذلك مع التزامٍ أو وقتٍ أو تدريبٍ كالذي تتطلبه بعثةٌ كاملة. في المقابل، فإن مخيم Wolf’s Fang الجديد يرفعُ المعايير، سواء في منسوب المغامرة أو في موقعه النائي، إذ يقع في منطقة ما وطِئَتْها عملياً حتى الآن إلا أقدام الباحثين، وعدد قليل من متسلّقي الجبال الشجعان. ويورد التقري كل التفاصيل التي يرغب عشاق السفر بالاطلاع عليها لمعرفة المزيد عن هذه التجربة الفريدة التي أصبحت متاحة لهواة السفر إلى أقاصي الأرض.

غناء ‬ورقص

في المقابل، ينتقل التقرير ليستعرض واحداً من أفضل النُزُل الخاصة في جزيرة سانت بارتس، والذي صار مُتاحاً للحجز ابتداءً من خريف العام 2021. يقول التقري: "ما زال جزءٌ كبيرٌ من ديكور هذه الفيلا الأصلي الغريب حاضراً، في مساحاتها المتعددة المستويات، بجدرانها المصنوعة من الخشب البسيط غير المصقول. يضم الفندق غرفتَين رئيسيتين وجناحاً منفصلاً له فناء خاص ومسبح صغير، ومطبخ مفتوح جميل، ومنتجع صحي مثالي على صُغرِه".



والدور على أثينا

على مقلب آخر، ينتقل التقرير إلى اليونان، حيث الاستعداد على قدم وساق لإنجاح تجربة فندق Xenodocheio Milos الذي بدأ في استقبال النزلاء اعتباراً من 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قبالة مبنى البرلمان اليوناني القديم، ويطل على الكثير من المناظر الأسطورية. لكن غرفه، وعددها 43 غرفةً، تنضحُ حداثةً في جميع تفاصيلها، في أرضيّاتها الخشبية الخفيفة، وجدرانها المغطاة بالألواح، وحمّاماتها الرخامية، وأسقُفها المرتفعة وباحاتها الخارجية.



فخامة‭ ‬استثنائية قرب اللوفر

ثم ينتقل التقرير إلى استعراض جديد السفر في فرنسا، حيث يقول إن أصحاب الفنادق في باريس قد باتوا على أتمّ الجهوزية للموسم السياحي رغم الجائحة، والدليل على ذلك افتتاح فندق Cheval Blanc الذي أثار ضجة واسعة في مبنى Samaritaine التاريخي. قريباً منه، في مبنى Poste centrale du Louvre الكبير الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، يقع فندق Madame Rêve الذي فتح أبوابه في تشرين الثاني (نوفمبر). يضم الفندق 82 غرفةً، وأجنحةً في الطابق العلوي، للعديد منها شرفاتٌ واسعةٌ تطلّ مباشرة على بازيليك القلب الأقدس أو برج إيفل أو كاتدرائية نوتردام، ويُقدّم لروّاده ترفاً لا مبالغة فيه، وجاذبيةً عالية الجودة.