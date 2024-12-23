إيلاف من واشنطن: تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بوقف "جنون التحول الجنسي" على الفور وجعل الاعتراف بجنسين فقط، الذكر والأنثى "سياسة رسمية".

وقال ترامب لأنصاره في مهرجان أميركا 2024 في فينيكس بولاية أريزونا، وفقا لمقطع فيديو نشرته قناة سي-سبان: "بضربة قلم في اليوم الأول، سنوقف جنون المتحولين جنسيا".

وقال وسط هتافات من الحشود: "سأوقع أوامر تنفيذية لإنهاء تشويه الأطفال جنسياً، وإخراج المتحولين جنسياً من الجيش ومدارسنا الابتدائية والمتوسطة والثانوية".

وتابع "في ظل إدارة ترامب، ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة هي أن هناك جنسين فقط، الذكر والأنثى"، كما تعهد أيضًا "بإبعاد الرجال عن الرياضة النسائية".

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" شن ترامب هجوما عنيفا على المتحولين جنسيا بعد أيام قليلة من موافقة مجلس الشيوخ على ميزانية البنتاغون السنوية الضخمة البالغة 895 مليار دولار يوم الأربعاء، والتي تتضمن أحكاما تحرم أطفال أفراد الجيش من تغطية العلاجات الطبية للمتحولين جنسيا.

وفي حين تحظى مشاريع تفويض الدفاع تاريخيا بدعم غير حزبي، تمكن الجمهوريون من تمرير البند المتعلق بالرعاية الصحية للمتحولين جنسيا، مما أثار استياء الديمقراطيين.

على وجه التحديد، يمنع قانون الدفاع الوطني خدمة الرعاية الصحية العسكرية "تريكير" من دفع تكاليف تغطية "التحول بين الجنسين" لأطفال أفراد الخدمة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

صوت واحد وعشرون عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ، بقيادة السناتور تامي بالدوين (ديمقراطية من ويسكونسن)، ضد هذا البند، الذي زعمت بالدوين أنه سيؤثر على ما بين 6000 إلى 7000 من أبناء أفراد الخدمة العسكرية.

يذكر أن هناك حوالي 10 آلاف شاب متحول جنسيا تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 22 عاما، آباؤهم وأمهاتهم ناشطون في الجيش، وفقا لتقديرات الجمعية العسكرية في أميركا.