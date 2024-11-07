إيلاف من واشنطن: تعهدت ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسياً والمثلية، بمغادرة الولايات المتحدة بعد الفوز التاريخي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، بداعي أن ترامب يعادي المتحولين جنسياً.

قطعت فيفان جينا ويلسون، البالغة من العمر 20 عاما، علاقتها بوالدها في عام 2022، عندما تقدمت بطلب لتغيير جنسها، وكذلك اسمها، والذي كانت تأمل أن يقطع أي صلة بينها وبين والدها.

والآن تريد قطع العلاقات مع الولايات المتحدة، بعد إعادة انتخاب ترامب، وكان والدها مؤيداً، بل داعماً بالمال للحملة الانتخابية الناجحة للرئيس المنتخب.

لا مستقبل لي في أميركا

قدمت فيفيان جينا ويلسون، البالغة من العمر 20 عاما، التماسا لتغيير جنسها، بالإضافة إلى اسمها في عام 2022، وقالت :"لقد فكرت في هذا الأمر لفترة من الوقت، ولكن ما حدث بالأمس أكد لي ذلك، لا أرى مستقبلي في الولايات المتحدة"، هكذا كتب ويلسون بعد فوز ترامب، وفقاً لما نقلته "نيويورك بوست".

وأضافت: "حتى لو بقي في منصبه لمدة 4 سنوات فقط، حتى لو لم يتم فرض اللوائح المعادية للمتحولين جنسياً بطريقة سحرية، فإن الأشخاص الذين صوتوا طواعية لهذا الأمر لن يذهبوا إلى أي مكان في أي وقت قريب".

ويلسون - وهي واحدة من 6 أطفال يشاركهم ماسك من زوجته الأولى، جوستين ويلسون - اتهمت والدها الشهير سابقا بأنه والد غائب دائماً عن حياة العائلة، وأنه لم يقبل قرارها بالتحول الجنسي.

وُلِد ويلسون في عام 2004 لأبوين هما إيلون ماسك وجاستين ويلسون.

جوستين ماسك، وألقى ماسك باللوم على "الماركسيين الجدد" في المدارس والجامعات الخاصة النخبوية في علاقته المتوترة مع ابنته.

في محادثة مع كاتب السيرة الذاتية والتر إيزاكسون، ادعى ماسك أن مدرسة "تشي تشي كروسرودز للفنون والعلوم" في سانتا مونيكا أصابت ويلسون بـ "فيروس العقل المستيقظ"، وهو تعبير يستخدمه لوصف الميول المتطرفة للأجيال الجديدة.

يعتقدون أن كل ثري "شرير"

"لقد تجاوزت الاشتراكية لتصبح شيوعية كاملة وتعتقد أن أي شخص غني هو شرير"، كما قال ماسك الذي تقدر ثروته الصافية بنحو 285.6 مليار دولار.

وأضاف ماسك أن الخلاف مع ويلسون كان مؤلمًا بالنسبة له أكثر من وفاة طفله الأول نيفادا وهو رضيع.

"لقد قدمت العديد من العروض، لكنها لا تريد قضاء الوقت معي"، كما ادعى، وفي مقابلة مع الخبير المحافظ جوردان بيترسون، أكد ماسك أنه "فقد ابني" وأن ويلسون "مات".

ردت ويلسون على والدها الشهير في مقابلة متفجرة مع قناة إن بي سي نيوز ، حيث وصفت مالك إكس بأنه "بارد" و "قاسي"، وزعمت ويلسون أن ماسك تحرش بها عندما كانت طفلة صغيرة بسبب سماتها الأنثوية.

أبي شخص نرجسي

"كنت في الصف الرابع. ذهبنا في رحلة برية لم أكن أعلم أنها كانت في الواقع مجرد إعلان لإحدى السيارات - لا أتذكر أي سيارة - وكان يصرخ عليّ باستمرار بعنف لأن صوتي كان مرتفعًا جدًا"، تذكرت.

وأضافت "إنه سريع الغضب للغاية، ولا يهتم بالآخرين، وهو نرجسي"، ورفضت ويلسون أيضًا ادعاء ماسك بأنه "خدع" للموافقة على علاج طبي مرتبط بالمتحولين جنسياً لها عندما كانت مراهقة.

"لم يتم خداعه بأي حال من الأحوال، لقد كان يعرف الآثار الجانبية الكاملة"، وفي وقت المقابلة، قالت ويلسون إنها لم تتحدث مع ماسك منذ حوالي أربع سنوات.

وفي الوقت نفسه، تحول ماسك إلى أحد أكبر مؤيدي دونالد ترامب خلال دورة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 - حيث تبرع بما يقرب من 120 مليون دولار إلى لجنة عمل سياسي مؤيدة لترامب.

ويمثل ضخ الأموال تحولا عن موقفه قبل بضعة أشهر فقط، عندما قال إنه لن يدعم أي من المرشحين للبيت الأبيض.