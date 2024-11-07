إيلاف من لندن: مع استعداد العالم للتكيف مع العلاقات مع أميركا بقيادة دونالد ترامب، بدأ زعماء أوروبا مناقشة الأمن و"العلاقات عبر الأطلسي" اليوم الخميس في بودابست.

وتعقد المجموعة السياسية الأوروبية التي تضم حوالي أربعين من قادة الدول، وتشكلت في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا مثل هذه القمم كل ستة أشهر، ولكن من المؤكد أن فوز ترامب سيهيمن على المحادثات اليوم.

كان ترامب ينتقد المساعدات الأميركية لأوكرانيا وزعم مرارًا وتكرارًا أنه سينهي الحرب هناك بسرعة، مما أثار مخاوف من أنه سيحاول إجبار كييف على التنازل عن الأراضي من أجل خطة سلام.

وفي إشارة إلى الأجواء المتغيرة بالفعل، قال وزير الدفاع الألماني، الذي التقى نظيره الفرنسي أمس الأربعاء، بعد فوز ترامب: "سيكونون قادرين على القيام بأقل في أوروبا. نحن بحاجة إلى سد هذه الفجوة لنكون أكثر مصداقية من حيث الردع".

شراكة

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون شريكًا محترمًا ويعمق علاقاته مع الولايات المتحدة، على الرغم من اعترافه بأن وجهات النظر قد تتباين حول مواضيع معينة.

وأضاف: "أنا أثق في المجتمع الأميركي"، بينما حث هو وآخرون ترامب على الاستمرار في دعم أوكرانيا".

وقال: "إنهم يعرفون أنه من مصلحتهم إظهار الحزم عندما نتعامل مع الأنظمة الاستبدادية. إذا كانت الولايات المتحدة ضعيفة مع روسيا، فماذا يعني ذلك بالنسبة للصين؟"

ويشارك في القمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب السير كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، ويستضيفها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي قال إنه سيفتح "عدة زجاجات من الشمبانيا" إذا فاز ترامب.