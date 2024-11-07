

إيلاف من واشنطن: بالنظر إلى السياسات التي اتبعها الفائز بالانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، يتوقع خبراء ومراقبون أن تواجه إيران في المرحلة المقبلة اختبارا صعبا سيكون عنوانه "الضغط الأقصى"، لكن ومع اختلاف الظروف ومعادلات المنطقة ما بين الماضي والحاضر، قد يكون من الصعب التنبؤ بحدود هذا الضغط.

وستكون إيران وصراعها القائم في المنطقة -وغير المسبوق على صعيد الحدة- مع إسرائيل، على طاولة ترامب حال تسلمه المهام الرسمية في يناير المقبل، وهو ما يشير إليه السياق العام لسياساته السابقة ومواقفه التي صدرت حديثا، وحتى على مستوى فحوى مكالمته الهاتفية، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

وناقش نتانياهو مع ترامب وفقا لبيان نشره مكتبه، "التهديد الإيراني وضرورة العمل معاً من أجل أمن إسرائيل". وجاء ذلك بعدما أبدت المواقف الرسمية من طهران قلقا ضمنيا تجاه إعلان فوز المرشح الجمهوري بالانتخابات الأميركية.

وصرّحت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن نتائج الانتخابات "لن تؤثر" على الوضع الاقتصادي في إيران وعلى "معيشة الإيرانيين"، مما يعكس قلق النظام في طهران من إعادة العمل بسياسة "الضغط الأقصى" من جانب ترامب، القائمة على فرض عقوبات اقتصادية صارمة، حسب 3 خبراء تحدثوا إلى موقع "الحرة".

"بين ولايتين"

وتمحورت سياسة ترامب في ولايته الأولى (2016-2020) حول ما يعرف بـ"الضغط الأقصى"، والتي تضمنت إعادة فرض عقوبات صارمة وشاملة على إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2015.

واستهدفت السياسة تطبيق التضييق الاقتصادي من خلال فرض عقوبات قاسية على قطاع النفط الإيراني والبنوك وقطاعات أخرى، مما أدى إلى تقييد قدرة طهران على تحقيق إيرادات مالية من تصدير النفط والتعاملات الدولية.

كما استهدفت إضعاف النفوذ الإقليمي لإيران، عن طريق ضرب أذرعها وميليشياتها، واتجاه الولايات المتحدة للتعاون مع حلفاء إقليميين مثل إسرائيل ودول الخليج، من أجل زيادة الضغط على النظام الإيراني.

ورغم أن ذلك النهج أضر بالاقتصاد الإيراني، فإنه لم يؤد إلى تغيير جوهري في سلوك إيران أو إلى اتفاق جديد، مما يثير تساؤلات عن الحدود التي ستكون عليه في حال أعيد العمل به في المرحلة المقبلة، وفي ظل ما تشهده المنطقة على صعيد الصراع بين إسرائيل وإيران.

ومنذ مغادرة ترامب منصبه عام 2020، كثفت إيران تخصيب اليورانيوم، وزادت صادراتها النفطية، وكثفت دعمها للجماعات المسلحة الإقليمية. ومنذ مطلع العام الجاري، أرست سابقة بضرب إسرائيل في هجوم مباشر مرتين.

وتهدد الآن بتنفيذ رد انتقامي ثالث ضد إسرائيل، بعدما أعلنت الأخيرة توجيه ضربة لها، استهدفت أنظمة دفاع جوي ومواقع عسكرية في قلب طهران.

أما فيما يتعلق بالعلاقة ما بين ترامب وإيران، فمن المرجح أن يكون العامل المهم في هذه القضية هو طبيعة السلوك الذي سيتخذه الرئيس الأميركي المنتخب بعد توليه الرئاسة رسميا في يناير، بخصوص التقارير الاستخباراتية الأخيرة التي تشير إلى أن طهران حاولت اغتياله.

يضاف إلى ذلك أيضا عامل آخر، كان ترامب قد عبّر عنه بنفسه في أكتوبر 2024، عندما أكد أنه "على إسرائيل ضرب المنشآت النووية في إيران"، ردا على هجوم أطلقته الأخيرة تجاه إسرائيل في ذات الشهر.



"سيناريو مرجح للغاية"

في حين يتفق خبيران أميركيان وثالث ضليع بالشأن الإيراني على فكرة أن ترامب سيعيد تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على إيران بعد دخوله البيت الأبيض، فإنهم يشيرون في المقابل إلى "سيناريوهات مفتوحة" وعدم يقين تفرضه تباينات وضبابية ما هو مقبل بين إسرائيل وإيران.

ويوضح مدير مركز التحليل السياسي في معهد "هدسون"، ريتشارد وايتز، أنه "من الصعب استشراف السياسة التي سيتبعها ترامب مع إيران، بسبب مواقفه المتضاربة. فمن ناحية اقترح أن تهاجم إسرائيل برنامج إيران النووي، ومن ناحية أخرى قال في الماضي إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران".

لكن على الأرجح، يرى وايتز في حديثه لموقع "الحرة"، "أننا سنشهد تنفيذا أكثر شمولية وصرامة للعقوبات، مثل تلك التي تستهدف شراء النفط الإيراني"، وهو ما يرجحه أيضا آراش عزيزي، المحاضر في التاريخ والعلوم السياسية في جامعة كليمسون.

ويعتبر عزيزي، وهو مؤلف كتاب "القائد الظل: سليماني والولايات المتحدة وطموحات إيران العالمية"، في حديثه لموقع "الحرة"، أن "لدى ترامب تناقض في سياسته تجاه إيران".

ويقول إنه "من جهة، يريد إبرام صفقة مع إيران تجعل المنطقة أكثر سلاما، وقد صرّح بذلك، لكنه أيضا قريب من الحكومة الإسرائيلية التي تشن حاليا حربا في المنطقة".

"مع دبلوماسية بارعة قد يتمكن من الوصول إلى هدف يرضي الطرفين، على الأقل في الوقت الحالي"، ومع ذلك يتابع عزيزي أن الرئيس الأميركي المنتخب "لم يُظهر براعة دبلوماسية في الماضي، فيما يحيط به أشخاص يحملون مشاعر عدائية قوية تجاه إيران".

ورغم أنهم قد يتمكنون في النهاية من الوصول إلى نوع من الاتفاق مع طهران، خاصة بالنظر إلى مدى حاجة الإيرانيين لذلك، فإن الطريق سيكون وعرا للوصول إلى هناك، وفق المحاضر في جامعة كليمسون.

ويضيف أن استشراف المتوقع يبقى رهنا بكيف سترد إيران؟، ويعتقد أن الإيرانيين "سيكونون متحمسين لإبرام صفقة مع ترامب.. لكن الأمر يتعلق بمن يبادر أولا، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدا".

"مفتاح مؤثر"

خلال الحملة الانتخابية، أشار ترامب، من دون تقديم أدلة، إلى أن إيران متورطة في محاولات اغتيال حديثة استهدفته، وهدد بتدمير البلاد "إلى أشلاء".

ومع ذلك، قال أيضا خلال حملته إنه منفتح على إجراء محادثات مع إيران، بما في ذلك الملف النووي.

ويعتبر الباحث الأميركي والكاتب في مجلة "ذا إنترست"، ألكسندر لانغلويس، أنه "من الصعب تحديد المسار الذي سيتبعه ترامب" في الملف الإيراني، كما هو الحال مع العديد من سياساته السابقة.

لكن على الأرجح، حسب قول لانغلويس لموقع "الحرة"، أن يعيد الرئيس الأميركي المنتخب إطلاق حملته "للضغط الأقصى" على إيران، خاصة في ظل الحرب الإقليمية المستمرة بينها وبين إسرائيل.

وتقول شبكة "سي إن إن" الأميركية في تقرير لها، الأربعاء، إن ترامب "كان قد فشل سابقا في احتواء نفوذ طهران بالشرق الأوسط، على الرغم من انسحابه من الاتفاق النووي لعام 2015، للحد من البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات عليها".

ولم يتغير الحال كثيرا رغم إصداره في 2020 أمرا باغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، حسب الشبكة الأميركية.

وبناء على التطورات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، تقول وكالة "رويترز" إن القلق الرئيسي بالنسبة لإيران الآن هو "إمكانية تمكين ترامب لنتانياهو من ضرب المواقع النووية الإيرانية، وتنفيذ اغتيالات وإعادة فرض سياسة الضغط الأقصى".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين إيرانيين وعرب وغربيين توقعاتهم بأن يمارس ترامب "أقصى قدر من الضغط على المرشد الإيراني علي خامنئي، للاستسلام من خلال قبول اتفاق احتواء نووي، بشروط يحددها هو وإسرائيل".

ويرى الباحث لانغلويس أن "العامل المرتبط بشخصية ودور الأفراد الذين سيديرون وزارتي الخارجية والدفاع، سيكون مفتاحا له تأثير كبير على ترامب".

ومع ذلك، هناك نقطة مهمة يجب ملاحظتها، حسب الباحث، تتعلق بسؤال: إلى أي مدى سيسمح ترامب بأن تصل حملة الضغط المتوقعة هذه.

من ناحية أخرى، يعتقد لانغلويس أنه يبدو أن لدى ترامب "تفويض بإنهاء الحروب وليس توسيعها، كما أن الجمهور الأميركي بشكل عام يعارض حربا أخرى في الشرق الأوسط".

لكن ما سبق قد لا يكون شيئا ثابتا، خاصة عند النظر إلى مجريات الميدان، إذ يتوقع الباحث الأميركي أن "نشهد وضعا تستمر فيه إيران وإسرائيل بتبادل الضربات بشكل متزايد، مما قد يدفع إدارة ترامب إلى حافة صراع إقليمي أسوأ. وما إذا كان ترامب سيتوقف عند تلك النقطة يبقى غير معروف".

من جانبه، يقول علي فايز، مدير "مشروع إيران" في مجموعة الأزمات الدولية، المستشار الكبير لديها، إن "إيران تبدو هشة في حين أن التهديدات ضدها هائلة"، مضيفا أن خامنئي البالغ من العمر 86 عاما، "لديه نطاق محدود للتعامل مع جميع الأزمات التي تحدث في نفس الوقت".

وفي حين يتأرجح الشرق الأوسط على شفا حرب أوسع نطاقا، مع تهديد إيران بالرد على هجوم إسرائيلي على أراضيها هذا الشهر، فإن هناك مخاوف من أن انتخاب ترامب قد يمكّن نتانياهو من ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وهو الأمر الذي حذرت منه إدارة بايدن، حسب "سي إن إن".