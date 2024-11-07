إيلاف من واشنطن: قبل ساعات من إعلان عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض رسمياً، كان أكبر مؤيديه موجوداً بالفعل داخل المكتب البيضاوي.

كان إيلون ماسك، أحد الداعمين الرئيسيين لعودة ترمب إلى الرئاسة، في وضع الاستعداد الافتراضي، حيث استخدم منصة "إكس" الخاصة به لنشر صورة مركبة لنفسه - وهو يحمل حوضاً - داخل البيت الأبيض.

ودعم ماسك جدياً ترمب في فوزه بالرئاسة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وسيعود الانتصار الجمهوري بالفائدة على أغنى شخص في العالم، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".

وأثنى ترمب على ماسك في خطاب النصر الذي ألقاه، الأربعاء، وأشار إلى أن الملياردير سيُعامل بشكل جيد تحت إدارته. وقال: "يتعين علينا حماية عباقرتنا، ليس لدينا الكثير منهم".

تمكّن لماسك، الذي تبلغ ثروته 264 مليار دولار (205 مليارات جنيه إسترليني)، أن يتحمل بسهولة أكثر من 100 مليون دولار قدمها لحملة ترمب.

فوائد لـ"تسلا"

برزت علامات فورية على عائد على هذا الاستثمار، الأربعاء. ارتفعت أسهم "تسلا"، شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يقودها ماسك رئيساً تنفيذياً والتي يمتلك فيها حصة 13 في المائة، بنحو 15 في المائة بالتداول في وول ستريت؛ مما يعني زيادة في الثروة قدرها 15 مليار دولار.

قد يكون هناك المزيد في المستقبل. قال دان إيفز، المحلل في شركة Wedbush Securities المالية الأميركية، إن فوز ترمب قد يضيف ما يصل إلى 200 مليار دولار إلى قيمة "تسلا"؛ مما سيزيد من ثروة ماسك بنحو 26 مليار دولار في المجموع، بما في ذلك زيادة الأربعاء.

كتب إيفز: "إن أكبر إيجابية من فوز ترمب ستكون لـ(تسلا) وماسك"، مستشهداً بفوائد محتملة مثل إمكانية فرض ترمب للرسوم الجمركية - أو ضرائب الاستيراد - على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين.

عقود سبيس إكس

يمتلك ماسك أيضاً "سبيس إكس"، وهي شركة صواريخ فضائية لديها مجموعة من العقود الحكومية الأميركية. في الشهر الماضي وحده، حصلت على عقود بقيمة تزيد على 700 مليون دولار من قوة الفضاء الأميركية. وقد تلقت "سبيس إكس" و"تسلا" ما لا يقل عن 15.4 مليار دولار في عقود حكومية على مدى العقد الماضي، وفقاً لتحليل حديث لصحيفة "نيويورك تايمز".

ونظراً لأن ماسك حصل على عقود من القوة الفضائية تحت إدارة بايدن، فإن التوقع هو أن تدفق الصفقات الفيدرالية لن ينخفض في عهد ترمب. قال ريتشارد بيرس، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن والمتخصص في التنظيم الحكومي، إنه "متأكد" من أن أعمال ماسك ستستفيد من المزيد من العقود.

أهمية "إكس"

كما أكد فوز ترمب على القوة الناعمة لملكية ماسك منصة التواصل الاجتماعي إكس، حتى لو بدا من غير المرجح أن يسترد بشكل مباشر مبلغ قدره 44 مليار دولار أنفقه عليها في عام 2022 عندما كانت تُعرف باسم تويتر.

خضعت المنصة لتحول يميني تحت ملكية ماسك ولعبت دوراً مساهماً في حملة ترمب.

مهام حكومية؟

من المرجح أيضاً أن يكون هناك دور لماسك في إدارة ترمب. ففي سبتمبر (أيلول)، قال المشرح الجمهوري إنه سيشكل لجنة حكومية للكفاءة، يتولى ماسك قيادتها. وتتطلب الوظيفة الحكومية بدوام كامل من ماسك أن يضع شركاته في عهدة الثقة، ولكن الوظيفة الحكومية بدوام جزئي في مجال الكفاءة لن تتطلب مثل هذا الإجراء.

قال براين كوين، أستاذ في كلية الحقوق في جامعة بوسطن: "نظرياً، لا يستطيع ماسك أن يتولى وظيفة حكومية بدوام كامل دون أن يضع شركاته في الثقة... مع ذلك، يمكنه المشاركة عضواً بدوام جزئي في لجنة رئاسية، دون القيام بذلك".

أشار ماسك بالفعل إلى أن هيئة كفاءة حكومية من شأنها أن تساعد "سبيس إكس"، حيث صرح على موقع إكس بأن أعماله يمكن أن تصل إلى المريخ في وقت أقرب "طالما لم تتأثر بالبيروقراطية".