إيلاف من باريس: رفع مشجعو باريس سان جيرمان في مدرج بولن لافتة عملاقة عليها عبارة "الحرية لفلسطين" قبل انطلاق مباراة فريقهم أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تأتي قبل 8 أيام من استضافة فرنسا لمنتخب إسرائيل بدوري الأمم الأوروبية في باريس.

وكتب في رسالة أسفل هذه العبارة: "حرب على أرض الملعب لكن سلام في العالم".

وخلال سير المباراة رفعت الجماهير رسالة أخرى جاء فيها: "هل حياة طفل في غزة أقل من حياة طفل آخر؟".

وقال باريس سان جيرمان إنه لم يكن على علم "بأي خطط لعرض مثل هذه الرسالة".

وأضاف النادي في بيان: "يُذكّر باريس سان جيرمان بأن بارك دي برينس مكان لتقاسم شغف كرة القدم، ويجب أن يظل كذلك، ويعارض بشدة أي رسالة ذات طبيعة سياسية في ملعبه".

وفي العام الماضي، غُرم سيلتيك 17500 يورو لتلويح مشجعيه بالعلم الفلسطيني خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وتشير وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع تسبب في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 100 ألف آخرين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتواجه فرنسا منافستها إسرائيل على ملعب فرنسا الدولي الخميس المقبل، وتقام المباراة بحضور جماهيري على الملعب الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.

وأثيرت تساؤلات بخصوص تأمين المباراة في دولة تضم أكبر جالية يهودية في أوروبا، والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة لوجود أكبر عدد من المسلمين في أوروبا.

وقال مسؤولون في شرطة باريس، الشهر الماضي، إن المباراة "ستكون بحضور جماهيري بطبيعة الحال".

ولعبت إيطاليا ضد إسرائيل في أوديني وسط إجراءات أمنية مشددة، لكن بلجيكا استضافتها في ديبرسن بالمجر بعد أن قال الاتحاد البلجيكي للعبة: "في بلجيكا لم تر أي بلدية أنه من الممكن استضافة مباراة المنتخب ضد إسرائيل".



