إيلاف من لندن: "عاد من جديد"، "عودة ترامب"، "العودة الأعظم في التاريخ السياسي الأميركي".. بهذه العناوين التي ترتكز على فكرة "العودة" احتفلت الصحافة العالمية بحسم دونالد ترامب سباق الرئاسة الأميركي، على حساب كامالا هاريس.

وفضلاً عن ذلك، اهتمت الصحافة العالمية بوعود ترامب بجعل أميركا أمة عظيمة من جديد، وانتظارها لعصر ذهبي قادم، كما أشادت الصحافة العالمية بأحقية ترامب بالفوز الذي تحقق بفارق كبير، مما يؤكد جدارته، وكان العنوان الأبرز هو وصف ما تحقق بأنه أعظم عودة في التاريخ السياسي الأميركي.