إيلاف من واشنطن: أدار دونالد ترامب حملة انتخابية قائمة على الانتقام. والآن أصبح في وضع مثالي لتنفيذ هذه الحملة، ولسنوات، كان ترامب يملأ خطاباته ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات انتقامية لمقاضاة خصومه السياسيين ومنتقديه ووسائل الإعلام وسجنهم وترحيلهم وحتى إعدامهم. وفي الأسابيع الأخيرة من حملة 2024، صعد من وعوده بالانتقام إلى درجة الحمى، وفقاً لتقرير "بوليتيكو".

الآن بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية وعودته للبيت الأبيض، أصبح لديه تفويض شعبي - وقوة - لبدء تنفيذ برنامجه العقابي.

رفض العديد من أنصار ترامب التهديدات باعتبارها خطاب حملة يهدف إلى تحفيز قاعدته الجماهيرية لا أكثر، وأشاروا إلى أن تحذيراته ضد أعدائه نادراً ما تحولت إلى إجراءات حقيقية خلال السنوات الأربع الأولى من توليه منصبه.

لكن آخرين - بما في ذلك بعض أقرب مستشاري ترامب - حذروا بشكل ينذر بالسوء من أنه من المرجح أن ينفذه وعوده الانتقامية في فترة ولايته الثانية.

وسوف يشجعه حكم المحكمة العليا الذي يمنح الرؤساء حصانة واسعة من المساءلة الجنائية بعد مغادرتهم مناصبهم، ومن المتوقع أن يحيط به مساعدون أكثر استعدادًا للاستغناء عن القواعد لتنفيذ رغباته.

واستنادًا إلى كلمات ترامب نفسه، إليكم الأشخاص الذين يتأهب ترامب للانتقام منهم.

(1) الرئيس جو بايدن

وصف ترامب بايدن مرارا وتكرارا بالفاسد، وفي حزيران (يونيو)، أعاد نشر رسالة على موقع Truth Social قالت إنه يجب "اعتقاله بتهمة الخيانة". وفي خطاب ألقاه العام الماضي، قال ترامب: "سأعين مدعيا خاصا حقيقيا لملاحقة الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة، جو بايدن، وعائلة بايدن الإجرامية بأكملها".

(2) نائبة الرئيس كامالا هاريس

وصف ترامب فشل هاريس في السيطرة على الهجرة بأنه شديد لدرجة أن الناس "قُتلوا بسبب تصرفاتها على الحدود". في أيلول (سبتمبر)، قال ترامب في تجمع انتخابي في بنسلفانيا إن هاريس "يجب عزلها ومحاكمتها" لدورها في السماح بما أسماه "غزو" الولايات المتحدة من قبل المهاجرين غير الشرعيين.

(3) الرئيس السابق باراك أوباما

في عام 2020، اتهم ترامب أوباما بـ "الخيانة" لما وصفه ترامب بمراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي لحملته الرئاسية لعام 2016 بسبب العلاقة مع روسيا. في الواقع، كان التجسس على البريد الإلكتروني يستهدف مستشارا سابقا للسياسة الخارجية لتلك الحملة، وفي آب (أغسطس) من هذا العام، أعاد ترامب نشر رسالة على موقع Truth Social يدعو فيها إلى "محاكمات عسكرية عامة" لأوباما.

(4) وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون

"احبسوها!" كلمة لا تُنسى في تجمعات حملة ترامب الانتخابية لعام 2016، في إشارة غامضة إلى استخدام كلينتون لحساب بريد إلكتروني خاص أثناء عملها كوزيرة للخارجية والتحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد ذلك، والذي لم يؤد إلى أي اتهامات.

وفي مقابلة أجريت في حزيران (يونيو ) من هذا العام، اقترح ترامب أن تواجه كلينتون نفس النوع من الملاحقات الجنائية المرفوعة ضدها. قال ترامب لنيوزماكس: "ألا يكون من الرهيب إلقاء زوجة الرئيس ووزيرة الخارجية السابقة ... في السجن؟".

(5) رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي

في أيلول (سبتمبر)، قال ترامب إن بيلوسي يجب أن تواجه اتهامات جنائية فيما يتعلق ببيع زوجها لأسهم فيزا قبل بضعة أشهر من مقاضاة وزارة العدل للشركة بتهمة انتهاكات مكافحة الاحتكار المزعومة. قال ترامب: "يجب محاكمة نانسي بيلوسي على ذلك".

وقال أيضًا إن بيلوسي يجب أن تُحاكم لفشلها في ضمان الأمن الكافي في مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني (يناير) 2021، عندما اقتحم أنصار ترامب المبنى بينما كان الكونغرس يستعد للتصديق على فوز بايدن في السباق الرئاسي لعام 2020.

(6) رئيس هيئة الأركان مارك ميلي

لأكثر من ثلاث سنوات، انتقد ترامب ميلي، مدعيا أن اتصال الجنرال بمسؤول صيني خلال فترة الانتقال المتوترة قبل أربع سنوات يرقى إلى مستوى الخيانة.

وأعلن ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي: "هذا عمل فظيع لدرجة أنه في الأوقات الماضية، كانت العقوبة ستكون الموت!". اشتعلت العداوة مرة أخرى في الأيام الأخيرة بعد أن وصف ميلي ترامب بأنه "فاشي حتى النخاع".

(7) هانتر بايدن

قال ترامب إنه سيعين مستشارا خاصا للتحقيق فيما يقول إنه فساد يتعلق بعائلة بايدن، صحيح أنه كان غامضا بشأن من سيتم التحقيق معه، لكنه تحدث عن الأموال التي تلقاها هانتر نجل بايدن من مصادر صينية.

قال ترامب العام الماضي: "عندما أعود إلى منصبي، سأعين مدعيا خاصا حقيقيا للتحقيق في كل تفاصيل عائلة بايدن الإجرامية وفي فسادها".

أدين هانتر بايدن بتهم تتعلق بالسلاح، وأقر بالذنب في انتهاكات ضريبية في، ولكن لم يواجه أي تهمة تتعلق مباشرة بعمله لصالح كيانات أجنبية.

(8) مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ

انتقد ترامب وبعض حلفائه زوكربيرغ بشدة بعد أن تبرع هو وزوجته بريسيلا تشان بمبلغ 420 مليون دولار في عام 2020 لتحسين البنية التحتية للانتخابات.

ويزعم أنصار ترامب أن الأموال كانت مؤامرة مبطنة لتقويض إعادة انتخابه. وفي كتاب صدر في أيلول (سبتمبر)، اتهم ترامب زوكربيرغ بـ"مؤامرة مخزية ضد الرئيس" وحذر: "نحن نراقبه عن كثب، وإذا فعل أي شيء غير قانوني هذه المرة فسوف يقضي بقية حياته في السجن".

(9) أشخاص غير محددين تورطوا في تزوير الانتخابات

على الرغم من وجود أمثلة قليلة على تزوير الانتخابات، فقد هدد ترامب بعواقب جنائية شديدة لأي شخص قام بهذا الفعل.

وقال ترامب على Truth Social في أيلول (سبتمبر): "عندما أفوز، سيتم محاكمة هؤلاء الأشخاص الذين غشوا إلى أقصى حد يسمح به القانون، والذي سيشمل أحكامًا بالسجن لفترات طويلة حتى لا يحدث هذا الفساد في العدالة مرة أخرى".

وتابع :"يرجى الحذر من أن هذا التعرض القانوني يمتد إلى المحامين والعاملين السياسيين والمانحين والناخبين غير الشرعيين ومسؤولي الانتخابات الفاسدين، سيتم البحث عن المتورطين في سلوك عديم الضمير، والقبض عليهم، ومحاكمتهم على مستويات، للأسف، لم نشهدها من قبل في بلدنا".

(10) الصحفيون.. المحررون.. الناشرون

دعا ترامب إلى اتخاذ تدابير صارمة - بما في ذلك السجن - للصحفيين الذين يرفضون تحديد مصادرهم.



