إيلاف من الرياض: أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، هنأه فيه بالفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأربعاء.

وعبر ولي العهد السعودي عن "تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين"، وتمنى الأمير محمد بن سلمان للشعب الأمريكي "التقدم والازدهار" بقيادة ترامب.

ونقلت الوكالة أن ترامب عبر عن "شكره وتقديره" لولي العهد السعودي على التهنئة و"المشاعر تجاه الشعب الأميركي"، وفقا لواس.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد تقدما بالتهنئة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتتميز العلاقات السعودية الأميركية على مدار التاريخ بقوتها، فهما أقرب إلى الحلفاء، وهناك تناغم كبير بين الرياض وواشنطن، واتفاق على كثير من الملفات، ومن المتوقع أن يبلغ هذا التناغم قمته في المرحلة المقبلة.

يذكر أن ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقا لإحصاء شبكة CNN متفوقا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بعد أن تجاوز عتبة الـ270 صوتا في المجمع الانتخابي.

كما حرص ترامب على القاء خطاب النصر معلناً من خلاله عودته إلى البيت الأبيض، وتعهد بأن يعيد أميركا إلى القمة على المستويات كافة، وأن يتصدى للحروب والصراعات العالمية، ويجعل العالم أكثر استقراراً بالمشاركة مع حلفاء أميركا حول العالم.

